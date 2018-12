El ex ministro kirchnerista Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, ambos detenidos por la causa de los cuadernos de la corrupción, volverán esta semana a los tribunales federales por orden del juez Claudio Bonadio. Pero esta vez el juez los llamó a indagatoria por una vieja causa que fue cerrada en dos oportunidades y reabierta por la Cámara Federal: la Usina de Río Turbio, un ambicioso proyecto kirchnerista que no puede funcionar porque no produce el carbón necesario.