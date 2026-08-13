El crudo testimonio de María Becerra sobre sus crisis emocionales y el rol de J Rei: “Me salvás la vida a diario”

El apoyo de J Rei a María Becerra ante manifestaciones de ansiedad

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La reciente transmisión en vivo de María Becerra y su pareja J Rei arrojó luz sobre aspectos poco visibles de la vida de la cantante, centrando la atención en su salud emocional y el acompañamiento fundamental que recibe de su entorno cercano. En un intercambio sincero y espontáneo, la artista expuso cómo su pareja se convirtió en un sostén cotidiano, sobre todo en los momentos más delicados.

Durante la charla, Becerra relató situaciones íntimas que atraviesa, en particular aquellas derivadas de un episodio grave: un embarazo ectópico que puso en riesgo su vida. La artista señaló que, tras superar ese hecho, continúa enfrentando episodios de ansiedad y pánico, secuelas que afectan su día a día. “Yo en base a eso sufro un montón de cosas que me quedaron, como secuelas mentales”, expresó en el vivo, evidenciando la carga emocional que arrastra desde entonces.

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La cantante describió cómo identifica hoy los síntomas de estos episodios. Relató que, antes de subirse a un show, experimentó síntomas como presión baja, mareos y náuseas. Sin embargo, reconoce que, en la mayoría de los casos, se trata de ataques de ansiedad o de pánico. “Por ejemplo, que yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”, compartió con sus seguidores, dando cuenta de la complejidad de estos cuadros.

Maria Becerra lanzó TATÚ, la canción que grabó junto a su novio J Rei (Foto: Warner Music)

En este contexto, el papel de J Rei adquiere un lugar central. María dejó en claro que el compromiso de su pareja va más allá del acompañamiento emocional básico. Uno de los momentos más destacados del intercambio fue cuando reveló que su pareja lleva siempre consigo una mochila equipada con los elementos necesarios para asistirla ante cualquier crisis: “Que vos te encargues de llevar una mochila que pesa catorce kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí”, valoró la artista, subrayando el nivel de cuidado y atención que recibe.

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El gesto no solo es una muestra de dedicación práctica, sino también una fuente de tranquilidad para la artista, quien reconoce sentirse contenida por ese tipo de actitudes. “Es relindo, ¿entendés? Y me deja tranquila”, reconoció durante el vivo, en tono claramente conmovido.

La dinámica entre ambos quedó en evidencia en el vivo, donde la pareja interactuó con naturalidad y complicidad. El joven no solo acompaña a María en sus actividades diarias, sino que también anticipa posibles episodios de ansiedad y se prepara para asistirla en cualquier momento. “Siempre va a ser así”, aseguró él, reafirmando su compromiso. La interacción en redes mostró cómo la pareja aborda los desafíos de la salud mental desde un lugar de cuidado cotidiano y mutuo entendimiento.

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El impacto de la salud emocional en la vida de la artista queda plasmado en sus propias palabras: “Yo siento que no solo ese día me salvaste de una manera, sino que siento que lo haces a diario”. La frase resalta la continuidad del acompañamiento y la importancia que tiene para ella contar con una presencia estable que le brinde seguridad.

El intérprete de Tu Turrito homenajeó a su pareja con un tierno mensaje en redes sociales.

El embarazo ectópico que atravesó, marcó un antes y un después en su salud emocional. La cantante no solo debió enfrentar el riesgo físico inmediato, sino también las consecuencias psicológicas posteriores. Según relató, muchas veces los síntomas físicos la hacen dudar de su estado de salud real, pero con el tiempo aprendió a identificar que suelen estar vinculados a episodios de ansiedad. Este aprendizaje, sumado al apoyo constante de su pareja, le permite abordar las crisis con mayor tranquilidad.

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Más allá de la salud emocional y los episodios de ansiedad, la transmisión reflejó una dinámica de cuidado y contención mutua en la pareja, que se mostró afectuosa, intercambiando palabras de cariño y apoyo ante su audiencia. “Te amo, mi gordita”, repitió él, mientras ella se emocionaba y agradecía su presencia. La última postal de un amor de entrecasa a resguardo de los ojos del público.