Sin embargo, la decisión de Tinelli no está tomada. Ni la da de jugar sus fichas a la gobernación bonaerense, ni la dejar afuera de sus planes una candidatura nacional. La puerta para una precandidatura presidencial no está cerrada en el universo Tinelli, donde cada día que pasa hay más certezas y menos dudas sobre el futuro. Quizás el único límite que hoy encuentre en un posible desembarco en la política es el Congreso. No se imagina como diputado o senador. Su rol, entiende, está asociado a la gestión. En definitiva, al trabajo que se cumple en el Poder Ejecutivo.