"Roberto está con expectativa. Si se da el contexto para que juegue, hay posibilidad de que lo haga", reflexionó uno de los comensales. Lavagna va a mantener la cautela en las próximas semanas. Moverse en silencio le sienta mejor. Sin embargo, parece tener en claro una estrategia. Si los principales candidatos de Alternativa Federal no logran levantar en las encuestas, su figura se agranda y las posibilidades de que el peronismo lo contemple como un candidato de consenso también. En la noche porteña el ex ministro también dejó entrever que la candidatura de Cristina Kirchner no es un límite para armar un proyecto diferente. Es decir que no importa qué haga la ex jefa de Estado, la construcción de una alternativa debe seguir adelante.