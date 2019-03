-Si el gobierno mira al mundo pero no a los argentinos, está complicado. ¿Qué es el mundo? ¿La calificadora de riesgo de un país? ¿los mercados? ¿los representantes de algunas empresas que están 10 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo? Lo que tiene que ver el presidente es como están viviendo los argentinos, sin aislarse del mundo. El Gobierno centró casi todas sus expectativas de éxito en la confianza al presidente y el mundo no veo que esté respondiendo favorablemente a eso. No sé si el mundo está confiando tanto en Argentina como el presidente cree.