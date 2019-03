¿Cómo ve a Cristina y a Macri como candidatos de cara a las elecciones? "A ella la veo difícil más allá de la intención de voto", "no la veo gobernando con este panorama", dijo y sobre el Presidente, opinó: "En estas condiciones no lo veo. Si cambian algunas cosas, sino, todo va a ser ajuste y vamos a ver al Estado como los elefantes que hay que destruir, yo no lo veo así". Además, aclaró que con él tiene buena relación, pero que no está hablando de la persona y que en contraposición, con la ex mandataria, no tiene contacto.