Sin embargo, el impacto de esos pasos no terminaba de volcar la situación. La ex presidente no estaría modificando sensiblemente su proyección en las encuestas -piso firme pero también techo resistente- a pesar del enorme desgaste del Gobierno. Y además, la posible candidatura de Roberto Lavagna habría revitalizado las expectativas en el PJ Federal –aún con malestares internos por el rechazo del ex ministro a las primarias- cuando parecía ineludible el fichaje de muchos en el Instituto Patria.