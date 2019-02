Eduardo Duhalde (2/1/2002 – 25/5/2003) siempre puso la misma condición para la elección de sus secretarios privados: no debían venir de la política y, más aún, no debían tener aspiraciones en ese sentido. No los quería disputando internas. Curiosidades del destino: dos de ellos, Carlos Tempone y Carlos Mao eran simpatizantes radicales, hecho que Duhalde toma como una ocurrencia sin importancia.