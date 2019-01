Por otro lado, y también consultado por este medio, el ex juez Eduardo Gerome afirmó: "Si se trata de un extranjero que no tiene arraigo, que no tiene medios de vida, que se sabe que vino a delinquir, porque tenía antecedentes en Colombia, y a los tres meses de llegar está delinquiendo no puede tener beneficios; los jueces no le puede dar beneficios porque están actuando en contra de los intereses de la sociedad".