El festival de Cannes comenzó con la Palma de Oro para Peter Jackson y un vibrante discurso de Jane Fonda

Peter Jackson recibió la Palma de Oro honorífica de manos del actor Elijah Wood, en la apertura del Festival de Cannes

El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un homenaje que él, conocido en especial por la gesta (hasta entonces considerada imposible) de haber adaptado El Señor de los Anillos, describió como “inesperado” y “milagroso”. “Nunca pensé que ganaría una porque no hago filmes que consiguen la Palma”, detalló sobre el galardón, que le fue entregado en el escenario del Gran Teatro Lumière, tras haber desfilado por la alfombra roja con la icónica sintonía de “La Comunidad del Anillo” con el actor estadounidense Elijah Wood, al que Jackson catapultó a la fama con el papel de Frodo.

El también responsable de títulos como Desde mi cielo explicó que Cannes ha sido un lugar fundamental en su carrera y, sobre todo, en la preparación de la trilogía de El Señor de los Anillos ya que fue en el marco de este certamen francés donde se pudieron ver por primera vez las imágenes inéditas del filme en 2001. Eran apenas 26 minutos, siete meses antes del estreno oficial, que impactaron a los periodistas que pudieron ver el adelanto.

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Antes de eso, recordó Jackson, “todos los medios no hablaban más que de fracaso”. Pero “Cannes cambió la percepción del filme, incluso para mí”, compartió el director en su discurso de agradecimiento. Años atrás ya había estado en el festival, rememoró, tras haber filmado Mal gusto (1987), un título que gracias al mercado del festival pudo ser visto en medio centenar de países y eso supuso el auténtico “lanzamiento” de su carrera. “Para mí Cannes está ligado a buenos recuerdos”, aseguró.

El Festival de Cannes entregará este año otro homenaje a la cantante y actriz Barbra Streisand, quien recibirá la Palma de Oro honorífica en la clausura

Antes de entregarle el galardón, Elijah Wood le había descripto como un genio que cambió el cine cuando se embarcó en el rodaje de la obra maestra de J.R.R. Tolkien, una proeza técnica que, pese a todo, se siente “artesanal” y con “corazón”. “La tecnología no significa nada si no lleva una parte de humanidad”, afirmó el intérprete de 45 años, con el que Jackson bromeó para romper el hielo al felicitarle porque por fin había logrado tener vello facial. En aquel monumental rodaje de la trilogía sobre el “Anillo Único”, Wood contó que le vio “tomar decisiones imposibles todos los días con una calma increíble” y señaló también que la labor de Jackson ha permitido desarrollar la industria cinematográfica en Nueva Zelanda, que antes de él era muy pequeña.

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Peter Jackson sucede en la Palma de Oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, y en esta edición también habrá otro galardón de homenaje para la cantante y actriz estadounidense Barbra Streisand, que la recibirá en la ceremonia de clausura. Tras la entrega del trofeo al cineasta neozelandés, las actrices Jane Fonda y Gong Li se encargaron de declarar abierta la edición 79 del Festival de Cannes, que comenzó con la proyección fuera de competición de la comedia francesa La Vénus électrique, de Pierre Salvadori.

Las actrices Jane Fonda y Gong Li inauguraron la 79ª edición del Festival de Cannes subrayando el papel del cine como fuente de empatía social

Vibrante discurso de Jane Fonda

La actriz estadounidense Jane Fonda y su colega china Gong Li inauguraron el Festival de Cannes. “El cine siempre fue un acto de resistencia porque contamos historias”, afirmó Fonda. “Historias que aportan empatía a los marginados, historias que nos permiten sentir más allá de las diferencias, historias que nos dejan ver que es posible un futuro alternativo”, añadió. “Creo en el poder de las voces, las voces en la pantalla, las voces fuera de la pantalla y, sobre todo, las voces en la calle, especialmente ahora”, insistió la actriz.

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Jane Fonda también recordó que en el Festival de Cannes “los relatos priman, la valentía de contar prima”. “Celebremos la audacia, la libertad y el enorme acto de creación”, dijo antes de declarar abierta la muestra junto a Gong Li.

Con información de: EFE y AFP

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[Fotos: Reuters/Manon Cruz]