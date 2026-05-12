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Clara Luz Flores lo intenta de nuevo: dejó un cargo en la Segob para buscar la gubernatura de Nuevo León que perdió en 2021

Anunció su intención de contender en el proceso electoral y aseguró que “viene más lista”

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La exaspirante a gobernadora busca representar a Nuevo León en el Senado de la República (Cuartoscuro)

Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunció este 12 de mayo que dejará su puesto para participar en el proceso electoral de 2027 para la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

“Presento esta carta de solicitud para contender en el proceso interno de mi partido como Coordinadora Estatal de los trabajos de la Defensa de la Transformación”, anunció la funcionaria, quien asumió su cargo dentro de la Segob en 2024.

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“Los problemas de Nuevo León siguen siendo los mismos y algunos más”, declaró la exfuncionaria luego de entregar su solicitud para asumir este nuevo rol. Agregó que esos asuntos no se han resuelto y que hace falta atender lo que “le duele todos los días a los ciudadanos de Nuevo León”.

Asimismo, enmarcó su decisión como “un momento muy importante en mi vida” y presentó la carta con la que solicita participar en el proceso partidista rumbo a 2027.

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Con ese movimiento, deja su responsabilidad en el Gobierno federal para concentrarse en la disputa interna con la que Morena empezará a perfilar a sus aspirantes en el estado.

Clara Luz asegura que “viene más lista”

En sus declaraciones, Clara Luz Flores sostuvo que viene “más lista y preparada” para contender en este proceso electoral que es el más grande en la historia de México.

El anuncio lo hace luego de haber participado en las elecciones de 2021, cuando también contendió por la gubernatura de Nuevo León, sin éxito.

La originaria de Coahuila, pero que tiene años viviendo en Nuevo León, se ha desempeñado como presidenta municipal en tres ocasiones de General Escobedo, un municipio en el estado. También se desempeñó como tesorera de la Federación Nacional de Municipios de México. Antes de militar en Morena, estuvo en las filas priístas.

La morenista es vinculada con la secta NXIVM, cuando en 2021 se difundió un video en el que se le observa conversando con Keith Raniere, el líder de esta secta dedicada al tráfico sexual y pornográfico.

Ante estos señalamientos, Clara Luz Flores negó rotundamente su participación en los delitos de los que se acusó a esta secta, sin embargo, aceptó que sí acudió a alguno de los cursos que impartía la organización (cuando todavía no se sabía de los hechos delictivos).

“No tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta", comentó en su momento aunque se defendió asegurando que en ningún momento participó en algún delito.

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