Y agregó: "Cuando me di vuelta en mi asiento para ver a mi nene, me pegaron una trompada en la nuca. Fue una seguidilla de golpes (…) Traté de cubrirme de los golpes y me tiré del lado del asiento de acompañante, donde estaba mi mujer. No podía moverme tanto porque tenía el cinturón. En ese movimiento se me corrió la pistola que tenía puesta. Con una mano la tomé para resguardarla, pero cuando la pego a mi cuerpo para que no se caiga, el atacante la agarró y empezó a tironearla. Por eso tomé el arma con toda mi fuerza y ahí se produjo el disparo".