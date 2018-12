"Este protocolo defiende la vida de las personas, de los policías y de la ciudadanía. Muchas veces, para defender la vida de un ciudadano es necesario el uso de armas de fuego. Es tan evidente que, de no ser así, no le demos a la policía armas de fuego, démosle armas de otro tipo. Si la policía tiene un arma, y cuando hay una situación de peligro no la puede usar, la verdad que es el peor de los mundos porque no se protege él ni a la ciudadanía", planteó la funcionaria nacional en radio La Red.