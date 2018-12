— Yo espero que sea tranquilo y creo que la violencia no. A mí me tocó estar en el 2001 en la Villa 21 y creo que no fue nada grato, nada bueno. Esperemos que sea un fin de año tranquilo. Pero que también haga pensar mucho a los gobernantes de que si no cambian el rumbo, no sé, de la economía y de las perspectivas sociales realmente le están haciendo mucho daño a los sectores más vulnerables, especialmente en los barrios en donde trabajamos nosotros. Te pueden decir que sin dudas ayudan, nosotros tenemos convenios, convenios desde la época anterior con Scioli o bueno, ahora con Vidal. Los convenios significan organizaciones que trabajan en un territorio y combinan con el gobierno, sea nacional o provincial. Pero lo importante es que la política esté orientada al trabajo, esté orientada a la producción, al apoyo de las pymes. Hoy estaba hablando con un hombre que es muy bueno, muy amigo, que tiene una pyme en la zona Norte y no le alcanza para poder pagar el bono. Entonces me parece que tienen que tener un replanteo porque si no están mirando otro país y no están mirando la realidad de la Argentina.