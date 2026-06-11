Jefe de campaña de Abelardo de la Espriella controla clínica que recibe recursos públicos y empresas con demandas laborales

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y promotor del proyecto “De la Espriella Collection”. - crédito REUTERS/Sergio Acero

Una investigación de La Silla Vacía señaló que Joaquín Gutiérrez, jefe de campaña de Abelardo de la Espriella, aparece vinculado a empresas de los sectores de la salud y la construcción con operaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Montería. En el reporte también se menciona una clínica en Barranquilla que recibe recursos del sistema de salud y sociedades relacionadas con procesos judiciales por presuntos incumplimientos laborales.

Según el medio, Gutiérrez es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud y ocupó el cargo de subgerente en De La Espriella Lawyers entre 2006 y 2009. Antes de eso fue asesor en la Fiscalía durante la administración de Mario Iguarán.

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Actualmente, de acuerdo con el organigrama interno de la campaña citado por el medio, ejerce funciones como jefe de campaña, coordinando agenda, eventos y relacionamientos políticos. Recientemente también fue delegado como compromisario para explorar un debate electoral con la campaña de Iván Cepeda.

La empresa que construye el proyecto inmobiliario de De la Espriella

La investigación señala que una de las principales compañías de Gutiérrez es Desarrolladora Salguero S.A.S., empresa que participa en el proyecto inmobiliario “De la Espriella Collection”, anunciado por el candidato presidencial en la zona T de Bogotá.

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En septiembre del año pasado, De la Espriella explicó públicamente que dicho proyecto serviría para financiar su campaña presidencial. El desarrollo contempla la comercialización de 52 apartasuites con un valor aproximado de mil millones de pesos cada una.

Según recordó La Silla Vacía, el candidato afirmó que los recursos obtenidos por la venta del proyecto permitirían cubrir gastos de campaña y posteriormente serían complementados con la reposición de votos establecida por la ley electoral.

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En febrero de este año, De la Espriella aseguró que la totalidad del proyecto ya había sido vendida. Además, en los reportes de campaña figura un aporte personal de 1.542 millones de pesos para financiar la recolección de firmas con las que respaldó su candidatura.

Proyecto inmobiliario “De la Espriella Collection” en la zona T de Bogotá, asociado a Desarrolladora Salguero. - crédito De la Espriella Collection

El crecimiento de Desarrolladora Salguero

De acuerdo con registros empresariales consultados por el medio, Desarrolladora Salguero fue creada en 2019 con un patrimonio de 447 millones de pesos representados en un apartamento y un lote ubicados en Santa Marta.

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La evolución financiera reportada por la empresa fue la siguiente:

2020: activos por 1.200 millones de pesos, sin ingresos reportados.

2021: activos por 657 millones de pesos, sin ingresos reportados.

2022: activos por 2.411 millones de pesos e ingresos por 117 millones.

2023: activos por 4.858 millones de pesos, sin ingresos reportados.

2024: activos por 50.149 millones de pesos e ingresos por 1.052 millones.

2025: activos por 89.181 millones de pesos, sin ingresos reportados.

2026: activos por 1,1 billones de pesos, sin ingresos reportados.

Según la investigación, la compañía participa además en otros proyectos urbanísticos en Santa Marta junto con las empresas Connecta y Qure.

La clínica de Barranquilla vinculada a Gutiérrez

La Silla Vacía también identificó que Gutiérrez fundó en 2017 el Centro Hospitalario Regional Santa Mónica, una clínica privada ubicada en Barranquilla.

La institución fue creada a través de la empresa Jossan Medical Services en asociación con una compañía de Villavicencio denominada Centro de Consultas. Un año después, Gutiérrez asumió la totalidad de las acciones.

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Actualmente, según documentos societarios citados por el medio, el capital accionario de la clínica se encuentra dividido en partes iguales entre Jossan Medical Services S.A.S. y Desarrolladora Salguero S.A.S., ambas representadas por Joaquín Gutiérrez.

Un acta de asamblea extraordinaria del 1 de febrero de 2025 registra que cada una de esas compañías posee 4.000 acciones, equivalentes al 50% de participación sobre el total de la sociedad.

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Centro Hospitalario Regional Santa Mónica en Barranquilla, clínica vinculada a pagos del sistema de salud. - crédito Centro Hospitalario Regional Santa Mónica/Facebook

Recursos públicos provenientes del sistema de salud

La investigación señala que Santa Mónica es una clínica privada que ofrece servicios médicos de diferentes especialidades y mantiene contratos con EPS que atienden afiliados del régimen subsidiado.

Por esa razón, recibe recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Según registros de pagos consultados, durante mayo de este año la clínica recibió aproximadamente 2.500 millones de pesos por servicios prestados a usuarios afiliados a Cajacopi, EPS que actualmente opera bajo el nombre de Proteger.

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Además, la institución también recibe recursos derivados de la atención de accidentes de tránsito cubiertos mediante el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

La Silla Vacía indicó que, aunque las entidades prestadoras de salud deben publicar sus estados financieros en sus páginas web, los enlaces correspondientes a los reportes financieros de Santa Mónica se encontraban deshabilitados.

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Las otras empresas de salud

La investigación también documenta la participación de Gutiérrez en otras entidades del sector salud con presencia en Santa Marta y Montería.

Entre ellas aparecen:

Inversiones de Alta Tecnología Médica (Inmate) , que en 2026 reportó activos por 1.289 millones de pesos.

Soluciones Medical Global , con activos por 7.273 millones de pesos.

Amritzar, que en 2024 reportó activos e ingresos por 7.209 millones de pesos.

Según los documentos revisados, estas empresas han mantenido relaciones comerciales entre sí y registran cuentas por cobrar y obligaciones cruzadas.

Por ejemplo, estados financieros de Jossan Medical correspondientes a 2021 reportaban cuentas por cobrar a:

Amritzar S.A.: 79,8 millones de pesos.

Inversiones Medicina de Alta Tecnología S.A.S.: 70,2 millones de pesos.

Soluciones Medical Global S.A.S.: 62,3 millones de pesos.

La suma total de esas obligaciones ascendía a 212,4 millones de pesos.

Empresas del sector salud mencionadas en la investigación de La Silla Vacía presentan movimientos financieros y procesos judiciales. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Deudas con Desarrolladora Salguero y con Joaquín Gutiérrez

La investigación también encontró registros financieros en los que Jossan Medical reportó obligaciones pendientes con Desarrolladora Salguero y otras sociedades relacionadas.

Entre ellas figuraban:

Desarrolladora Salguero S.A.S.: 166,6 millones de pesos.

Josaan Investments S.A.S.: 142,9 millones de pesos.

Asimismo, dentro del apartado de deudas con accionistas o socios aparece Joaquín Gutiérrez como acreedor por 765,5 millones de pesos.

Adicionalmente, en cuentas por pagar a cooperativas se registra otra obligación a nombre de Joaquín Gutiérrez por 324,1 millones de pesos.

Demandas laborales y embargos

Algunas de las empresas vinculadas a Gutiérrez enfrentan procesos judiciales.

Según el medio, Amritzar acumula más de una docena de demandas civiles presentadas por profesionales de la salud que reclaman el pago de salarios, prestaciones sociales y otras obligaciones laborales.

La investigación indica que en 2023 se suscribió un acuerdo de pago entre la empresa y varios trabajadores con acompañamiento del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, posteriormente algunos extrabajadores acudieron a los despachos judiciales para solicitar embargos y exigir el cumplimiento de esas obligaciones.

El informe también señala que el Centro Hospitalario Regional Santa Mónica fue embargado recientemente debido a una deuda relacionada con servicios prestados por un proveedor de laboratorios médicos.