"Me parece conmovedor que habrá una subrayada participación del feminismo en todas las actividades previstas por este foro, dado el sacudón que se ha vivido sobre todo en los últimos años. Me parece que la Argentina tiene mucho que decir al respecto, ofreciendo el registro notable de los feminismos renacidos en numerosos sectores de nuestra sociedad,sobre todo entre las más jóvenes. No tengo la menor duda de que el feminismo tendrá una repercusión singular en esta gran asamblea de CLACSO", subrayó.