“Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle”: familias de desaparecidos en guerra de Rusia pedirán ayuda al Congreso

Soldados, presuntamente mercenarios colombianos, operan en diferentes frentes de conflicto, uno en un paisaje nevado y otro entre ruinas urbanas, reflejando su presencia en Rusia y Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con fotografías, documentos y meses de incertidumbre acumulada, familias de colombianos desaparecidos tras viajar al conflicto entre Rusia y Ucrania llegarán al Congreso de la República para exigir respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. El encuentro busca llamar la atención del Gobierno nacional y de organismos internacionales frente a casos que, según denuncian, permanecen sin avances pese a múltiples solicitudes de información.

Cinco familias de Santander y Norte de Santander hacen parte de esta iniciativa, que también reúne a más de 160 hogares de distintas regiones del país que aseguran haber perdido contacto con familiares que viajaron al conflicto europeo. Los afectados sostienen que han agotado diferentes canales institucionales sin obtener datos concretos sobre el estado o ubicación de quienes partieron al extranjero.

PUBLICIDAD

La jornada se realizará en Bogotá y tendrá como principal objetivo solicitar la intervención de la Cancillería, del Gobierno colombiano y de representantes diplomáticos para esclarecer qué ocurrió con decenas de colombianos desaparecidos tras llegar a zonas relacionadas con la guerra. Según información publicada por Blu Radio, los familiares esperan que el encuentro permita abrir nuevas rutas de investigación y cooperación internacional.

Ilustración que muestra a mercenarios colombianos en dos escenarios bélicos: un paisaje invernal nevado con tanques que evocan Rusia, y una ciudad devastada que representa Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las personas que lideran la iniciativa se encuentra Lorena del Pilar Gómez Rangel, residente en Girón, Santander. Su esposo, de 37 años, viajó al conflicto atraído por ofertas laborales y promesas de mejores ingresos, pero desde hace cinco meses no tiene noticias sobre su paradero.

PUBLICIDAD

La incertidumbre ha golpeado especialmente a su núcleo familiar. Gómez asegura que, pese a los esfuerzos realizados para obtener información, ninguna entidad le ha entregado respuestas claras sobre lo ocurrido con su esposo.

Familias dicen haber agotado las vías institucionales

“Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle. He enviado derechos de petición, radicados y correos a la Cancillería, pero nadie nos da información”, afirmó Gómez, citada por Blu Radio.

PUBLICIDAD

Su caso no es el único. Las familias sostienen que decenas de colombianos viajaron bajo promesas de empleo y mejores condiciones económicas, pero posteriormente dejaron de comunicarse con sus allegados.

Según los testimonios recopilados por los afectados, muchos fueron contactados por intermediarios que les ofrecieron salarios elevados y trabajos que, aparentemente, no implicaban participar directamente en acciones militares. Sin embargo, con el paso de los meses, varias familias perdieron completamente el contacto con ellos.

PUBLICIDAD

Imagen de referencia - Unos 100 colombianos desertaron de la guerra entre Rusia y Ucrania - crédito AFP

Los familiares aseguran que algunos de los colombianos habrían terminado en zonas de confrontación, una situación que incrementó la preocupación sobre su seguridad y su situación actual.

La falta de información ha llevado a que numerosas familias se agrupen para compartir datos, acompañarse mutuamente y buscar respuestas conjuntas ante diferentes instituciones nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Denuncian posible red de reclutamiento con falsas promesas

Uno de los aspectos que más inquieta a los familiares es la posibilidad de que detrás de varios de estos casos exista una estructura dedicada a captar personas mediante ofertas laborales engañosas.

Las esposas y madres de los desaparecidos sostienen que algunos hombres fueron convencidos de viajar para desempeñar labores de apoyo logístico, cocina o atención de heridos. Sin embargo, afirman que posteriormente habrían sido enviados a zonas directamente relacionadas con el conflicto armado.

PUBLICIDAD

“Los llevan engañados. Les prometen millones de pesos, pero muchas familias nunca volvieron a recibir noticias de ellos. Hay madres campesinas que no saben dónde pedir ayuda y sienten que han sido abandonadas por las instituciones”, manifestó Gómez.

En las trincheras de Ucrania, los relevos pueden durar tres meses, con daños físicos y psicológicos graves para los excombatientes latinoamericanos - crédito Más allá del silencio pódcast / YouTube

La preocupación también es compartida por María Isabel Leal Meza, esposa de otro colombiano desaparecido. Según explicó, el temor y la incertidumbre han provocado que muchas familias prefieran no hacer públicas sus historias.

PUBLICIDAD

“La gente por miedo no habla. Nosotros nos hemos unido en un grupo con familias de Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga y otras regiones para apoyarnos y buscar respuestas”, señaló.

Durante la jornada prevista en el Congreso, los familiares solicitarán información sobre el estado y ubicación de los colombianos desaparecidos y pedirán que se investiguen los mecanismos mediante los cuales estas personas fueron contactadas para viajar al conflicto. Más allá de las explicaciones institucionales, las familias aseguran que su principal objetivo sigue siendo el mismo: saber qué ocurrió con sus seres queridos y obtener una respuesta después de meses de silencio.

PUBLICIDAD