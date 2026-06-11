Banxico destaca fortaleza del sistema financiero mexicano pese a riesgos globales

El sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida y resiliente, señaló Banxico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida y resiliente frente a los desafíos económicos internacionales, de acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera a junio de 2026 presentado por el Banco de México (Banxico), el cual destaca que, aunque persisten riesgos derivados del entorno global, las condiciones financieras del país permanecen favorables.

La institución señaló que durante marzo de este año las condiciones financieras globales se volvieron más restrictivas debido a la incertidumbre geopolítica generada por el escalamiento del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, a partir de abril se observó una mejora significativa en los mercados internacionales ante las expectativas de una posible resolución de las tensiones.

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Banxico indicó que al cierre de abril las condiciones financieras en México continuaron siendo favorables gracias al comportamiento estable de las variables macroeconómicas, así como de los mercados de deuda y otros instrumentos financieros.

El reporte destaca que durante el primer semestre de 2026 el Índice de Vulnerabilidades Macrofinancieras, considerado un indicador de alerta temprana para identificar riesgos sistémicos, se mantuvo por debajo de los límites críticos en los sectores financiero, real, externo y público.

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Esta situación refleja que, hasta el momento, no existen señales de riesgos significativos que comprometan la estabilidad del sistema financiero nacional.

Asimismo, el Índice de Estrés de los Mercados Financieros registró en mayo niveles inferiores a los observados al cierre de 2025, impulsado por una reducción de las presiones en la mayoría de las variables analizadas. No obstante, Banxico advirtió un incremento en los indicadores relacionados con el mercado cambiario, lo que refleja una mayor sensibilidad ante factores externos.

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Riesgo agregado presenta ligeros cambios

El riesgo de crédito registró una ligera disminución en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al comportamiento de los riesgos dentro del sistema financiero, el banco central informó que el riesgo agregado aumentó de manera marginal durante el primer semestre del año.

El análisis muestra que el riesgo de crédito registró una ligera disminución, mientras que el riesgo de mercado presentó un incremento moderado. Por su parte, el riesgo de liquidez permaneció estable y el riesgo de contagio continuó con una tendencia descendente.

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Estos resultados reflejan que las instituciones financieras mantienen una capacidad adecuada para absorber posibles choques económicos y financieros, incluso en escenarios de alta volatilidad.

Crece vulnerabilidad ante sequías y olas de calor

Peatones caminan bajo un sol abrasador por las calles de la Ciudad de México, buscando refrescarse mientras la urbe experimenta una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos que destaca el reporte es el relacionado con los riesgos físicos asociados al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.

Banxico observó una reducción en la exposición a inundaciones dentro del sistema financiero; sin embargo, alertó sobre un aumento en la vulnerabilidad derivada de sequías, olas de calor y ciclones tropicales.

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Estos fenómenos representan riesgos crecientes para diversos sectores productivos y podrían generar afectaciones económicas relevantes si su frecuencia e intensidad continúan aumentando en los próximos años.

La banca mexicana cuenta con niveles adecuados de capitalización y liquidez

El Banco de México informó que los resultados de las pruebas de estrés aplicadas durante el primer semestre de 2026 confirman que la banca mexicana cuenta con niveles adecuados de capitalización y liquidez para enfrentar escenarios adversos severos.

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Entre los escenarios evaluados se incluyeron impactos macroeconómicos de magnitud histórica, así como eventos climáticos extremos que podrían afectar la actividad económica y la capacidad de pago de empresas y hogares.

De acuerdo con la evaluación, las instituciones financieras mantienen la fortaleza necesaria para seguir operando y cumpliendo sus obligaciones incluso bajo condiciones económicas complejas.

Banxico llama a mantener vigilancia sobre el entorno internacional

Pese a los resultados positivos, Banxico subrayó que persisten riesgos provenientes del contexto internacional, particularmente aquellos relacionados con tensiones geopolíticas, volatilidad financiera global y posibles cambios en las condiciones económicas de las principales economías del mundo.

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Por ello, la autoridad monetaria consideró indispensable mantener un monitoreo permanente de los factores externos que podrían afectar la estabilidad financiera del país.

En términos generales, el reporte concluye que el sistema financiero mexicano continúa mostrando una elevada capacidad de resistencia y se encuentra preparado para enfrentar escenarios difíciles, aunque la incertidumbre global obliga a mantener una vigilancia estrecha sobre la evolución de los riesgos internacionales.

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