Cuándo es el próximo feriado en junio 2026

En junio de 2026, el calendario argentino incluye dos feriados nacionales que alteran la rutina habitual: el lunes 15 y el sábado 20 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2026, el calendario argentino presenta dos feriados nacionales que modificarán la rutina habitual y permitirán recordar hechos y figuras históricas clave. El primer feriado será el lunes 15, trasladado en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, líder de la resistencia en la guerra de la Independencia.

Días después, el sábado 20, fecha inalterable dedicada a rendir homenaje a la Bandera argentina y a la memoria de Manuel Belgrano. Estas fechas, además de brindar oportunidades de descanso, invitan a reflexionar sobre el legado de los próceres argentinos.

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El esquema de feriados, definido por la Jefatura de Gabinete, responde tanto a la preservación de fechas históricas como a la intención de favorecer el turismo interno y el descanso social. Así, junio se presenta como un mes clave en el calendario de asuetos nacionales, combinando tradición, memoria y oportunidades de pausa laboral.

Qué se recuerda el lunes 15 de junio

El feriado del lunes 15 de junio de 2026 se debe al traslado del Día del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Güemes, político y militar argentino, fue protagonista en la guerra de la Independencia al comandar el ejército de Los Infernales y defender el norte del país frente a las fuerzas realistas. El 17 de junio, día de su fallecimiento en 1821, es la fecha elegida para rendirle homenaje a nivel nacional.

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El próximo feriado de junio de 2026 será el lunes 15, trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

La ley 27.399 autoriza el movimiento de ciertos feriados con el fin de promover fines de semana largos y estimular el turismo. Según esta normativa, cuando el 17 de junio cae miércoles, como ocurre este año, el asueto se adelanta al lunes anterior. Así, el homenaje a Güemes se traslada al 15 de junio, lo que permite un fin de semana largo y amplía el alcance federal de la conmemoración.

Por qué es feriado el 20 de junio

El sábado 20 de junio de 2026 será feriado nacional inamovible en Argentina por el Día de la Bandera y en memoria del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. A diferencia de otras fechas, este asueto no puede ser trasladado y se conmemora siempre en su jornada original, en reconocimiento a la relevancia histórica del hecho.

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Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de actuación decisiva en los orígenes de la independencia argentina. Su papel en la Revolución de Mayo y su visión estratégica resultaron fundamentales para el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Más allá de su carrera militar, Belgrano impulsó la creación de la bandera nacional para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos empleaban enseñas rojas.

El 20 de junio de 2026 será feriado nacional inamovible por el Día de la Bandera y en memoria de Manuel Belgrano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vez que se izó la bandera argentina fue el 27 de febrero de 1812 en Rosario. El emblema, confeccionado por Catalina Echeverría, fue presentado durante la inauguración de dos baterías de artillería sobre la orilla del río Paraná, con el objetivo de defender el territorio. Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, símbolo que ya identificaba a los revolucionarios y su deseo de libertad.

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El 20 de junio se eligió para esta celebración porque coincide con la fecha de fallecimiento de Belgrano en 1820. El carácter inamovible de este feriado responde a la decisión de preservar intacta la memoria y el homenaje al creador de la enseña patria, asegurando que la jornada sea destinada exclusivamente a su conmemoración.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Luego de los feriados de junio, el calendario argentino presenta las siguientes fechas destacadas para el resto del año:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

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