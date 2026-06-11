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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 2 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Todos los detalles sobre el inicio de la Copa del Mundo, la fiesta de apertura y los encuentros que abrirán el certamen

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Hoy comienza el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Hoy comienza el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Finalmente, terminó la espera. Hoy comienza el Mundial 2026. La edición número 23 de la Copa del Mundo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Por primera vez, 48 selecciones competirán entre sí para definir a un campeón. Cada una de ellas llega en una situación particular, aunque todas con un mismo objetivo en común: alcanzar la gloria.

La selección de México ultima los detalles de cara al partido inaugural ante Sudáfrica. El encuentro comenzará a las 13.00 (hora de México) en el Estadio Ciudad de México. “El equipo ha crecido y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros”, palpitó Javier Aguirre en la previa.

Mientras tanto, la selección argentina se entrenó nuevamente en Kansas luego de la última victoria ante Islandia y de cara al debut mundialista frente a Argelia que será el próximo martes. Lionel Scaloni aún no confirmó quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de 26.

La selección Colombia, por su parte, llegó en las últimas horas a su campamento base en la ciudad de Guadalajara. Allí, se entrenarán de cara a los encuentros correspondientes a la fase de grupos. “Que me toque estar acá es algo muy lindo y voy a dar todo, estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, señaló Néstor Lorenzo ni bien pisó suelo mexicano.

España, por su parte, continúa con sus entrenamientos en Chattanooga, enfocados en el debut del lunes 15 ante Cabo Verde. La Roja llega como uno de los candidatos y aspira a conseguir el segundo mundial de su historia.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

10:04 hsHoy

Los secretos de la preparación de Argentina para el Mundial: la conexión entre el “fantasma” de Scaloni y los jugadores

Pocos segundos después de la consagración en Qatar, el profe Luis Martín fue el primero en abrazar al entrenador recién coronado campeón del mundo. La historia de una relación que se forjó en base al trabajo, la gratitud y la confianza de todo el plantel

Luis Martín, preparador físico de la selección argentina, trabaja en la estrategia para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Luis Martín, preparador físico de la selección argentina, trabaja en la estrategia para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

(Desde Estados Unidos) El tiempo pasa y el mundo del fútbol tiene un secreto a voces de los tantos que rodean a los planteles. “El profe es la clave con los jugadores”, es una cita que no tiene autoría ni épocas determinadas. En Argentina, Europa o cualquier parte del mundo, la relación de un plantel y el preparador físico de turno puede generar una simbiosis determinante. Algo de eso pasó y sigue pasando en la selección de los campeones del mundo en Qatar 2022 que buscarán la defensa del título en el Mundial 2026 en Norteamérica.

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10:04 hsHoy

Argelia goleó 4-0 a Bolivia en su último amistoso antes del debut mundialista contra Argentina

Los goles de Aïssa Mandi, Amine Gouiri —dos veces— y Anis Hadj Moussa sellaron la victoria en un amistoso blindado por el DT Vladimir Petkovic, quien prohibió el acceso de prensa, público y televisión antes de medirse con la vigente campeona del mundo

El equipo que enfrentará a Argentina en el debut de la Copa del Mundo venció a la selección Boliviana en el Rock Chalk Park Stadium. Los goles fueron anotados por Mandi, Gouiri (en dos ocasiones) y Hadj Moussa.

Argelia goleó 4-0 a Bolivia en un partido amistoso que se disputó a puertas cerradas en el KC Current Stadium de Kansas City, con el Mundial 2026 ya a menos de una semana. Los goles de Aïssa Mandi, Amine Gouiri —doblete— y Anis Hadj Moussa le dieron a Vladimir Petkovic la respuesta que buscaba en su último ensayo antes del debut ante Argentina el 16 de junio.

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09:49 hsHoy

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Los Angeles Stadium será el escenaria de la tercera ceremonia de apertura de la cita ecuménica

Los Angeles Stadium será el escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Angeles Stadium será el escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Angeles Stadium será escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel que combina pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.

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09:49 hsHoy

El Mundial 2026, no apto para los influencers extranjeros: grabar para ganar dinero será considerado trabajo

Estados Unidos, donde se jugarán 78 de los 104 partidos, advierte que monetizar contenido en el Mundial 2026 puede requerir otra visa

El Mundial 2026, no apto para los influencers extranjeros. (Montaje Infobae)
El Mundial 2026, no apto para los influencers extranjeros. (Montaje Infobae)

A pocas más de 24 horas de que dé comienzo el Mundial 2026, Estados Unidos ha lanzado un aviso a los creadores de contenido internacionales que planeen viajar al torneo para documentar la experiencia en sus redes sociales. Las autoridades migratorias han recordado que producir contenido con fines comerciales mientras se permanece en suelo americano con una visa de turista puede ser considerado una actividad laboral y, por tanto, requerir un permiso migratorio diferente.

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09:48 hsHoy

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

La Selección Mexicana recibe a los Bafana Bafana en el Estadio Ciudad de México para el duelo inaugural del torneo

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09:48 hsHoy

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La Tricolor ya está en Guadalajara, donde ultimará detalles para su debut ante Uzbekistán en el Grupo K, mientras Jhon Córdoba avanza en su recuperación y Luis Díaz recibe elogios por su temporada

James Rodríguez y Néstor Lorenzo hablaron tras la llegada de la Selección Colombia a Guadalajara, donde el equipo iniciará su preparación para el Mundial 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
James Rodríguez y Néstor Lorenzo hablaron tras la llegada de la Selección Colombia a Guadalajara, donde el equipo iniciará su preparación para el Mundial 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Selección Colombia ya se encuentra en México para afrontar el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aterrizó este miércoles en Guadalajara, ciudad que servirá como base de operaciones durante la fase de grupos del certamen.

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09:47 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

La Copa del Mundo inicia su recorrido con dos partidos correspondientes al Grupo A. Todo lo que tenés que saber

Este jueves comienza la Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este jueves comienza la Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 pone su puesta en marcha este jueves con el puntapié inicial del Grupo A. El encuentro entre México y Sudáfrica se producirá a las 16 (hora argentina) después de la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y pondrá cara a cara a uno de los anfitriones (los otros son Estados Unidos y Canadá) y a una de las selecciones africanas que buscará dar el batacazo. La jornada se cerrará a las 23 en Guadalajara entre Corea del Sur y República Checa.

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