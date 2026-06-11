Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 2 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Hoy comienza el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Finalmente, terminó la espera. Hoy comienza el Mundial 2026. La edición número 23 de la Copa del Mundo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Por primera vez, 48 selecciones competirán entre sí para definir a un campeón. Cada una de ellas llega en una situación particular, aunque todas con un mismo objetivo en común: alcanzar la gloria.

La selección de México ultima los detalles de cara al partido inaugural ante Sudáfrica. El encuentro comenzará a las 13.00 (hora de México) en el Estadio Ciudad de México. “El equipo ha crecido y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros”, palpitó Javier Aguirre en la previa.

Mientras tanto, la selección argentina se entrenó nuevamente en Kansas luego de la última victoria ante Islandia y de cara al debut mundialista frente a Argelia que será el próximo martes. Lionel Scaloni aún no confirmó quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de 26.

La selección Colombia, por su parte, llegó en las últimas horas a su campamento base en la ciudad de Guadalajara. Allí, se entrenarán de cara a los encuentros correspondientes a la fase de grupos. “Que me toque estar acá es algo muy lindo y voy a dar todo, estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, señaló Néstor Lorenzo ni bien pisó suelo mexicano.

España, por su parte, continúa con sus entrenamientos en Chattanooga, enfocados en el debut del lunes 15 ante Cabo Verde. La Roja llega como uno de los candidatos y aspira a conseguir el segundo mundial de su historia.

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