Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 2 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Finalmente, terminó la espera. Hoy comienza el Mundial 2026. La edición número 23 de la Copa del Mundo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Por primera vez, 48 selecciones competirán entre sí para definir a un campeón. Cada una de ellas llega en una situación particular, aunque todas con un mismo objetivo en común: alcanzar la gloria.
La selección de México ultima los detalles de cara al partido inaugural ante Sudáfrica. El encuentro comenzará a las 13.00 (hora de México) en el Estadio Ciudad de México. “El equipo ha crecido y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros”, palpitó Javier Aguirre en la previa.
Mientras tanto, la selección argentina se entrenó nuevamente en Kansas luego de la última victoria ante Islandia y de cara al debut mundialista frente a Argelia que será el próximo martes. Lionel Scaloni aún no confirmó quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de 26.
La selección Colombia, por su parte, llegó en las últimas horas a su campamento base en la ciudad de Guadalajara. Allí, se entrenarán de cara a los encuentros correspondientes a la fase de grupos. “Que me toque estar acá es algo muy lindo y voy a dar todo, estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, señaló Néstor Lorenzo ni bien pisó suelo mexicano.
España, por su parte, continúa con sus entrenamientos en Chattanooga, enfocados en el debut del lunes 15 ante Cabo Verde. La Roja llega como uno de los candidatos y aspira a conseguir el segundo mundial de su historia.
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(Desde Estados Unidos) El tiempo pasa y el mundo del fútbol tiene un secreto a voces de los tantos que rodean a los planteles. “El profe es la clave con los jugadores”, es una cita que no tiene autoría ni épocas determinadas. En Argentina, Europa o cualquier parte del mundo, la relación de un plantel y el preparador físico de turno puede generar una simbiosis determinante. Algo de eso pasó y sigue pasando en la selección de los campeones del mundo en Qatar 2022 que buscarán la defensa del título en el Mundial 2026 en Norteamérica.
Argelia goleó 4-0 a Bolivia en un partido amistoso que se disputó a puertas cerradas en el KC Current Stadium de Kansas City, con el Mundial 2026 ya a menos de una semana. Los goles de Aïssa Mandi, Amine Gouiri —doblete— y Anis Hadj Moussa le dieron a Vladimir Petkovic la respuesta que buscaba en su último ensayo antes del debut ante Argentina el 16 de junio.
Los Angeles Stadium será escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel que combina pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.
A pocas más de 24 horas de que dé comienzo el Mundial 2026, Estados Unidos ha lanzado un aviso a los creadores de contenido internacionales que planeen viajar al torneo para documentar la experiencia en sus redes sociales. Las autoridades migratorias han recordado que producir contenido con fines comerciales mientras se permanece en suelo americano con una visa de turista puede ser considerado una actividad laboral y, por tanto, requerir un permiso migratorio diferente.
La Selección Colombia ya se encuentra en México para afrontar el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aterrizó este miércoles en Guadalajara, ciudad que servirá como base de operaciones durante la fase de grupos del certamen.
El Mundial 2026 pone su puesta en marcha este jueves con el puntapié inicial del Grupo A. El encuentro entre México y Sudáfrica se producirá a las 16 (hora argentina) después de la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y pondrá cara a cara a uno de los anfitriones (los otros son Estados Unidos y Canadá) y a una de las selecciones africanas que buscará dar el batacazo. La jornada se cerrará a las 23 en Guadalajara entre Corea del Sur y República Checa.