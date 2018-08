Para agregar pimienta a los rumores, tres días más tarde Jorge Rial se despachó en una entrevista con Jonatan Viale para CNN: "Yo no sé si Tinelli no va a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. No sé si Vidal va a buscar la reelección y no sé su Horacio Rodríguez Larreta no va por la presidencia".