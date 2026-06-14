Guía para votar en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia si resides en España: fechas, horarios y lugares disponibles

Kits electorales para el voto exterior en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia (Catalina Olaya/Colprensa)

Los ciudadanos colombianos residentes en España volverán a pasar por las urnas desde este lunes para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país latinoamericano, que concluirán este 21 de junio.

A diferencia del territorio nacional, los colombianos inscritos en el censo exterior contarán con una semana completa para votar en los centros habilitados, que permanecerán abiertos hasta el domingo entre las 08:00 y las 16:00 horas.

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El candidato de ultraderecha, Abelardo De la Espriella, de Defensores de la patria, se enfrentará en esta segunda vuelta al izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, tras haber logrado ambos ser los aspirantes con más papeletas en la anterior votación, con el 43,78% y el 40,98% de los votos, respectivamente.

Más de 1,41 millones de colombianos inscritos en el censo exterior están llamados a participar en esta segunda vuelta electoral para elegir a su próximo presidente. De ellos, un total de 307.996 se encuentran en España, el segundo país con más votantes colombianos en estos comicios, solo por detrás de Estados Unidos con 454.262.

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En la primera vuelta, Madrid se consolidó como el principal centro de votación de colombianos en el exterior de todo el mundo, con una afluencia “histórica” de electores.

Estos son los principales aspectos a tener en cuenta antes de acudir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia como ciudadano de este país residente en España:

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Quién puede votar desde España

Al igual que en la primera vuelta electoral, podrán votar desde España los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que estén inscritos en el censo electoral en el exterior. Para ello, deben haber registrado previamente su cédula (documento nacional de identidad de Colombia) en en un consulado o sección consular hasta dos meses antes de las elecciones.

Quienes votaron en la primera vuelta podrán hacerlo nuevamente en el mismo punto asignado. Además, no es obligatorio haber participado en la jornada anterior para ejercer el derecho en esta fase definitiva.

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Según la Cancillería de Colombia, la inscripción de la cédula para votar es distinta al registro consular. La persona que inscriba su cédula podrá ejercer su derecho al voto en el puesto donde adelante dicha inscripción.

Horarios y puntos de votación habilitados para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia

La Cancillería de Colombia ha habilitado un total de 26 puntos de votación repartidos en 24 ciudades para que los colombianos residentes en España puedan participar en esta segunda vuelta de los comicios presidenciales durante toda la semana en horario de 08:00 a 16:00 horas. Casi la totalidad de ellos coinciden con las ubicaciones habilitadas en la primera votación.

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Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la app móvil ‘aVotar’ y en la página web de la Registraduría Nacional.

Durante la semana permanecerán abiertas las urnas en siete ubicaciones repartidas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, el domingo, último día de votación, estarán abiertos el resto de los puestos habilitados en territorio nacional.

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Los colombianos residentes en Madrid podrán votar durante la jornada del domingo en el Pabellón Satélite de Casa de Campo. Por su parte, quienes se encuentren en Barcelona podrán hacerlo en el Seminari Conciliar de la ciudad condal.

En otros puntos como en Valencia se ha habilitado de nuevo el Hotel Turia como lugar de votación. En Sevilla los electores inscritos podrán acudir al Consulado de Colombia, mientras que en Vizcaya se encuentra disponible el BEC Bilbao Exhibition Center.

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Qué documentos se deben presentar y cómo rellenar la papeleta

Los electores residentes en España que regresen a las urnas para votar en esta segunda vuelta de los comicios presidenciales, deberán presentar la cédula original de ciudadanía colombiana, sin que la situación migratoria limite este derecho para aquellos que vivan en el exterior. No son válidos otros documentos como el pasaporte, contraseñas de trámite, libreta militar etc.

El orden de las dos fórmulas en la tarjeta electoral en esta ocasión es el mismo obtenido en un sorteo realizado el 25 de marzo, en el que se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta. Así, a la izquierda de la papeleta se situará la imagen de Cepeda, en el centro la de De la Espriella y a la derecha el voto en blanco. El ciudadano deberá marcar la casilla que desee elegir.

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Personas votando en la primera vuelta de las elecciones de Colombia (Consulado de Colombia en Madrid)