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Esta es la mejor hora para ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y no perderse ningún partido del Mundial

España y Uruguay son dos de las selecciones que tendrán actividad el día en el que Colombia elige entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para ser presidente en el periodo 2026-2030

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Ilustración dividida que muestra a un hombre votando frente a una bandera de Colombia, y a la derecha una TV con un partido de fútbol y el trofeo del Mundial.
Cuatro partidos se jugarán el 21 de junio mientras los colombianos eligen a su nuevo presidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales históricamente ha coincidido con la fase de grupo de la Copa Mundial de la FIFA (excepto en 2022 cuando el torneo de selecciones más importante del mundo se jugó entre noviembre y diciembre) y en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no será la excepción.

El 21 de junio se definirá el nuevo presidente para el periodo 2026-2030, con 40.007.312 ciudadanos en Colombia habilitados para ejercer su derecho al voto y ese mismo día están programados cuatro partidos de la segunda fecha de la ronda de grupos en el Mundial de Fútbol.

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Los protagonistas en la cancha de fútbol serán los equipos del grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay) y los del grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda). Mientras la jornada electoral inicia a las 8:00 a. m., hora en la que abren las urnas de votación, el primer partido está programado para las 11:00 a. m. (hora de Colombia).

Partidos del domingo 21 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA
Partidos del domingo 21 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

Esto significa que los votantes tienen una ventana de hasta tres horas entre el inicio de las votaciones y el pitazo inicial del partido que abre la jornada sabatina entre España vs. Arabia Saudí. A la 1:00 p. m. volverán a tener una ventana de una hora entre el final del primer partido y el inicio de Bélgica vs. Irán, programado para iniciar a las 2:00 de la tarde.

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Las urnas en Colombia se cierran a las 4:00 p. m. por lo que no habrá más oportunidad de ejercer el derecho al voto sin perderse un solo minuto de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Mientras se realiza el escrutinio de los votos, los colombianos podrán ver Uruguay vs. Cabo Verde 5:00 p. m. (hora local). El último partido del día, probablemente ya con el ganador entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definido, iniciará a las 8:00 p. m. entre Nueva Zelanda vs. Egipto.

En los canales de televisión abierta (Caracol TV y RCN TV), el único partido que se transmitirá ese día será el de Bélgica vs. Irán. Win Sports y Disney + tendrán el partido entre España vs. Arabia Saudí, mientras que los dos compromisos restantes, así como la jornada completa, serán transmitidos por DSports y DGO.

Así puede consultar su puesto de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Ilustración de cinco manos de diferentes tonos de piel insertando papeletas en una urna, con la bandera de Colombia de fondo.
La segunda vuelta electoral define el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó desde el 1 de mayo la consulta del puesto de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, una jornada en la que 41.421.973 colombianos podrán elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030 y en la que verificar con anticipación la mesa asignada resulta clave para quienes cambiaron de residencia, hicieron trámites recientes o votarán por primera vez.

De ese total, 40.007.312 personas podrán sufragar en Colombia en 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos, mientras que 1.414.661 ciudadanos están habilitados para votar en el exterior, donde habrá 253 puestos en 67 países. Fuera del país, la votación se extenderá del 25 al 31 de mayo, con 2.181 mesas el 31 de mayo y 1.489 mesas entre el 25 y el 30 de mayo.

La consulta puede hacerse en el portal oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, o en la aplicación móvil “Infovotantes 2026”. El procedimiento consiste en ingresar el número de cédula y seleccionar el tipo de elección para que el sistema muestre la dirección, la zona, el puesto y la mesa asignados.

La segunda vuelta electoral coincidirá con varios partidos del Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (archivo Raúl Palacios/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa)
La segunda vuelta electoral coincidirá con varios partidos del Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (archivo Raúl Palacios/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa)

La Registraduría también puso a disposición una herramienta tecnológica de georreferenciación para consultar la ubicación exacta de todos los puestos de votación en Colombia y en el exterior. En el portal, el usuario puede seleccionar departamento, municipio y puesto de interés para ver la información en un mapa interactivo.

Para los colombianos fuera del país, la búsqueda puede hacerse por país y consulado. La herramienta cubre 67 sedes diplomáticas y permite identificar con precisión la dirección del lugar de votación.

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