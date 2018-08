El primero es Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). La semana pasada su apellido se inscribió en los libros de historia como el primer funcionario kirchnerista en arrepentirse. Contó con detalles parte del esquema de cobros de coimas que está investigando. Tal fue el grado de rigurosidad, que describió el día que estuvo en el departamento de Cristina Kirchner y no pudo ingresar al dormitorio por la cantidad de bolsos con billetes que había en el lugar. También repasó la tarde en que el ex presidente Néstor Kirchner pateó un bolso por los aires porque los billetes que tenía eran pesos y no dólares.