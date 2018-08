La pregunta pareció obvia en el momento: ¿qué sentido tenía allanar Techint? ¿Por qué la Federal irrumpía en sus oficinas? El escándalo sería algo obvio: Rocca y su familia son los más ricos de la Argentina con un patrimonio de 9700 millones de dólares según el último ranking local de la revista Forbes. Sin embargo, ninguno de sus ejecutivos figuraba entre los 16 empresarios y ex funcionarios kirchneristas detenidos por orden del juez, señalados como supuestos coimeros y contribuyentes fieles de la caja clandestina de la obra pública encabezada por Roberto Baratta, secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, ex número 2 de Julio De Vido. Sí aparecían, en cambio, nombres como Gerardo Ferreyra, cabeza de Electroingeniería y Javier Sánchez Caballero, de la ex IECSA o Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.