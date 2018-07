Sebastián tenía cinco años cuando pasaba por la sede de la AMIA y la bomba se llevó su vida junto con otras 85 víctimas. A 24 años de aquel atentado, las autoridades de la AMIA instaron hoy a hacer un fuerte reclamo internacional para que se haga justicia. Esto incluye que los países tomen conciencia y que no suceda otra vez lo que ocurrió la semana pasada en Rusia cuando el ex canciller iraní, Alí Akbar Velayati, uno de los implicados en el ataque terrorista, visitó Moscú, se reunió con el presidente Vladimir Putin y pese a los pedidos de captura pudo regresar sin problemas a Teherán. El pedido de detención del juez Rodolfo Canicoba Corral no surtió efecto alguno en Moscú.