Ahora el ex canciller iraní pedirá en China un respaldo similar al que obtuvo en Rusia. Llegará esta tarde a Beijing y permanecerá allí por 24 horas. Pero no correrá peligro alguno de detención o extradición ya que entre la Argentina y China no hay tratado válido hasta el momento. Cualquier reclamo o pedido de exhorto que haya enviado la justicia argentina a China será en vano.