La mención de Macri sobre la internacionalización de la causa AMIA cobra un doble sentido en estos momentos por un motivo particular: la semana pasada el presidente Vladimir Putin recibió en Moscú al ex canciller iraní Velayati que está implicado en la causa del atentado y pese al pedido de captura que extendió el juez Rodolfo Canicoba Corral la administración rusa no detuvo al funcionario irani.