"Yo me desesperé otra vez, pensé que nos dejaban. Mucho tiempo después me enteré que se había caído otra parte del edificio y habían tenido que salir". Pero volvieron. Uno de los rescatistas -Horacio Paz- le pasó una linterna y su reloj por el agujero de la pared. "Eso me calmó. Pensé: 'Si me da su reloj no se va a ir'. Mientras tanto, me hablaba por el agujero. Me decía que seguro iba a tener más hijos y que cuando fuera grande iba a ser abuelo e iba a llevar a mis nietos a la plaza", se emociona.