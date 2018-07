Pese a las evidencias que existen en las causas abiertas para investigar los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, aún no se ha declarado a Hezbollah como una organización fundamentalista. Juan Félix Marteau, ex titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y Terrorismo, aseguró en un reportaje con Infobae que el Congreso debe aprobar una ley que establezca una lista oficial de organizaciones terroristas. "Hezbollah opera en la Triple Frontera, que es un nido de ratas. Argentina tiene que poner a esta organización en el primer lugar de su lista de entidades terroristas. Con el terrorismo, no se puede ser neutral", aseguró Marteau a pocas horas de la ceremonia que recordará a las víctimas del ataque fundamentalista a la AMIA, cometido el 18 de julio de 1994.