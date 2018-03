El sorteo se produjo luego de que el juez federal Claudio Bonadio enviara a juicio oral y público a la ex presidenta, al ex secretario de Legal y Técnico Carlos Zannini, al ex canciller Timerman y a otros ex funcionarios por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.