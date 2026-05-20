Colombia

El general (r) Gustavo Matamoros respondió a acusaciones por presuntos incumplimientos de pago a excolaboradores de su candidatura presidencial: “Fue antes de la campaña”

El cuestionamiento se extiende a la transparencia en la identificación de ingresos y egresos, y a la legalidad de los vínculos contractuales anteriores y posteriores a la inscripción formal de la candidatura, registrada el 13 de marzo de 2026 ante el Consejo Nacional Electoral

Guardar
Google icon
Pintura acuarela de Gustavo Matamoros, candidato presidencial, con expresión seria, hablando por un micrófono y sosteniendo un comunicado de prensa.
Gustavo Matamoros rechaza acusaciones por falta de pago a trabajadores - VisualesIA ScribNews

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una denuncia formal que pone en cuestión la administración de los recursos y la contratación de servicios en la campaña presidencial del general en retiro Gustavo Matamoros.

El documento, divulgado por la revista Semana y entregado antes de las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026, solicita investigar si las gestiones económicas cumplen la normativa vigente, especialmente tras el traspaso de la gerencia entre Óscar Alonso Vélez Rojas y Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato.

PUBLICIDAD

La denuncia, que ahora analiza el Consejo Nacional Electoral, detalla que la gerencia de campaña habría pasado de Vélez Rojas a Matamoros Galvis en una etapa clave. Señala también la posible tercerización de servicios a través de una consultora presuntamente vinculada al hijo del general, lo que, para el denunciante, cuestiona la independencia entre quienes diseñan la estrategia política y quienes manejan o contratan los recursos.

El reclamante sumó la falta de trazabilidad en la contratación y dudas sobre la sede y la estructura interna, a lo que suma inquietud por el “posible solapamiento de funciones directivas y administrativas”.

PUBLICIDAD

General (r) Gustavo Matamoros Camacho
Los denunciantes pidieron al CNE verificar la identidad del gerente de campaña, del responsable financiero y auditar pagos y contrataciones - crédito Infobae Colombia

De acuerdo con el documento, “se tiene conocimiento de que diversos servicios profesionales y de asesoría relacionados con actividades de precampaña y campaña presidencial habrían sido tercerizados a través de una empresa o consultora presuntamente vinculada o representada legalmente por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis”.

El denunciante advierte también que la simultaneidad de roles en dirección y administración de la campaña “podría obstaculizar la supervisión de los recursos y la contratación de servicios”.

El cuestionamiento se extiende a la transparencia en la identificación de ingresos y egresos, y a la legalidad de los vínculos contractuales anteriores y posteriores a la inscripción formal de la candidatura, registrada el 13 de marzo de 2026 ante el Consejo Nacional Electoral.

La campaña de Matamoros responde con promesas de transparencia y revisión documental

En respuesta, Gustavo Matamoros Camacho difundió un comunicado público con fecha del 20 de mayo de 2026,donde abordó los señalamientos en detalle, recalcando su compromiso con la legalidad en la gestión financiera y contractual.

El candidato aseguró que “la campaña ha actuado con absoluto rigor, transparencia y responsabilidad en el manejo de sus recursos, procurando que toda fuente de financiación sea legítima, verificable y debidamente reportada en los tiempos y formas previstos por la normativa aplicable”, según el texto oficial entregado por la campaña a los medios de comunicación.

Gustavo Matamoros Camacho difundió un comunicado público donde abordó los señalamientos en detalle, recalcando su compromiso con la legalidad en la gestión financiera y contractual - crédito campaña Gustavo Matamoros
Gustavo Matamoros Camacho difundió un comunicado público donde abordó los señalamientos en detalle, recalcando su compromiso con la legalidad en la gestión financiera y contractual - crédito campaña Gustavo Matamoros

La comunicación oficial subraya que desde la inscripción de la candidatura “no ha incumplido, desconocido ni defraudado contrato alguno suscrito en el marco de la campaña presidencial”. Aclara que las reclamaciones por trabajos supuestamente no remunerados “habrían culminado el 28 de febrero de 2026, es decir, con anterioridad a la inscripción formal de la candidatura”.

Ante las dudas sobre contratos, el candidato informó que “la campaña se encuentra adelantando una verificación documental rigurosa, con el fin de establecer si existe algún contrato que haya sido efectivamente suscrito por la campaña, en el marco de la campaña presidencial y por conducto de su gerente, en representación de la misma”.

El general (r) aseguró en su respuesta oficial que la campaña honrará aquellas obligaciones que se comprueben como válidamente contraídas, conforme a la ley y con respaldo documental. Al mismo tiempo, sostuvo que “cualquier obligación, reclamación o compromiso que no haya sido tramitado conforme a las normas aplicables, o que no haya sido asumido formalmente por la campaña a través de sus representantes autorizados, deberá ser atendido única y exclusivamente por el tercero que lo haya contratado o promovido”.

En un mensaje final, la comunicación oficial de la campaña pidió a los medios y a la sociedad “contrastar directamente con la campaña cualquier información relacionada con estos hechos - crédito campaña Gustavo Matamoros
En un mensaje final, la comunicación oficial de la campaña pidió a los medios y a la sociedad “contrastar directamente con la campaña cualquier información relacionada con estos hechos - crédito campaña Gustavo Matamoros

El aspirante presidencial rechazó lo que llamó “declaraciones infundadas, descontextualizadas o malintencionadas”, y solicitó a la prensa verificar la información con la campaña antes de difundir versiones que “puedan afectar injustamente la reputación de las personas involucradas”.

En un mensaje final, la comunicación oficial de la campaña pidió a los medios y a la sociedad “contrastar directamente con la campaña cualquier información relacionada con estos hechos, a fin de evitar la difusión de afirmaciones que puedan afectar injustamente la reputación de las personas involucradas”.

Temas Relacionados

Gustavo MatamorosCandidato a la presidenciaIncumplimiento en pagosAcusacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo: Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido detalló el monto que destina cada mes a la educación de su hijo mayor: sumó casi 50 millones de pesos al año solo en la pensión y habló de otros gastos, como niñeras y escoltas

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo: Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Este es el misterioso pueblo de Boyacá conocido por albergar brujas e historias paranormales

Este municipio ubicado a solo 15 minutos de Tunja es un atractivo turístico gracias a sus relatos sobrenaturales

Este es el misterioso pueblo de Boyacá conocido por albergar brujas e historias paranormales

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, enfrenta riesgo de impunidad por demoras procesales

Los retrasos administrativos y fallos en la estructura judicial han provocado alarma social y dudas sobre la confianza en el sistema penal colombiano

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, enfrenta riesgo de impunidad por demoras procesales

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

El líder del Netcompany Ineos es el mejor colombiano en la clasificación general y se acercó al top 10 luego de la etapa contrarreloj de la ‘Corsa Rosa’

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo: Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo: Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra

Andy Rivera ‘calentó’ las redes sociales tras confesar que ha pensado en tener una página de OnlyFans: “He hecho pruebas”

Netflix reveló la fecha y formato para el gran cierre de ‘Cien años de soledad’: será en dos partes

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Beéle dedicó sentido mensaje de despedida a Totó la Momposina: “Me sigue inspirando hoy y siempre”

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Alerta sanitaria en partido de Colombia ante República Democrática del Congo en el Mundial 2026 en México por brote de ébola

Técnico de Millonarios defendió a Rodrigo Contreras tras errar el penalti ante São Paulo en la Copa Sudamericana: “Está comprometido”

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar