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El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación

La demanda impulsada por los defensores de animales reclama evaluar si las autoridades respetan la normativa que protege a especies en cautiverio, ante presuntos signos de angustia en paquidermos

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Charley, un elefante africano de cuatro toneladas entrado en años, es entrenado para entrar en un contenedor de transporte, el 9 de agosto de 2024 en el Jardín Zoológico Nacional de Pretoria, Sudáfrica. (AP Foto, archivo)
Charley, un elefante africano de cuatro toneladas entrado en años, es entrenado para entrar en un contenedor de transporte, el 9 de agosto de 2024 en el Jardín Zoológico Nacional de Pretoria, Sudáfrica. (AP Foto, archivo)

El bienestar mental de tres elefantes en un zoológico de Sudáfrica es objeto de un caso judicial inusual, en el que grupos de defensa de los derechos de los animales afirman que están deprimidos y que deberían ser trasladados a un parque de conservación más grande donde puedan ser felices.

El caso de esta semana solicitará a un tribunal sudafricano que decida si el Estado está cumpliendo con sus obligaciones legales en lo que respecta al bienestar de los animales y las condiciones en las que se les mantiene, según David Bilchitz, miembro de la junta directiva de Animal Law Reform South Africa, uno de los grupos que presentaron la demanda.

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Según Bilchitz, los expertos demostrarían ante el tribunal que los elefantes no son felices. Los grupos de defensa de los derechos de los animales afirmaron que una parte de la Constitución sudafricana impone a las autoridades la obligación de cuidar de los animales.

El zoológico en cuestión, situado en Johannesburgo, es de propiedad pública y ha defendido su gestión de los elefantes, afirmando que están bien cuidados.

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Una manada de elefantes y ñus camina por un campo seco, con una gran concentración de cebras detrás y una montaña azul con nubes en la cima.
Los elefantes viven en manadas de hasta 50 miembros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bilchitz afirmó que los elefantes tienen estructuras sociales muy complejas y necesidades físicas y mentales específicas, y que generalmente viven en manadas de entre 20 y 50 animales que recorren grandes áreas en estado salvaje.

Dijo que los tres elefantes del zoológico —llamados Lammie, Ramadiba y Mopane— viven en un recinto no mucho más grande que un campo de fútbol, ​​sin la estimulación típica que necesitan los elefantes, como árboles de los que buscar alimento y charcos de barro en los que bañarse.

“Están tristes, deprimidos y frustrados”, declaró Bilchitz a la Associated Press. “Se muestran apáticos y se quedan parados sin hacer nada”. Añadió que los elefantes habían mostrado signos de angustia psicológica, como ponerse de pie, mecerse y otros comportamientos repetitivos y compulsivos.

El zoológico de Johannesburgo declaró que había habido una “campaña mediática” en torno al estado de los elefantes y afirmó que estaban sanos y que gozaban de popularidad entre el personal y los visitantes. Asimismo, señaló que el traslado de elefantes de zoológicos a santuarios semisalvajes no siempre tiene éxito.

Los elefantes habían mostrado signos de angustia psicológica, como ponerse de pie, mecerse y otros comportamientos repetitivos y compulsivos. REUTERS/Thomas Mukoya/Foto de archivo
Los elefantes habían mostrado signos de angustia psicológica, como ponerse de pie, mecerse y otros comportamientos repetitivos y compulsivos. REUTERS/Thomas Mukoya/Foto de archivo

Existe una especie de precedente para este caso. En 2024, un viejo elefante macho llamado Charley fue trasladado de otro zoológico sudafricano a una reserva de caza después de que sobreviviera a sus compañeros elefantes en el zoológico y los expertos en animales creyeran que se sentía solo.

El zoológico acordó que Charley debía ser trasladado a la reserva para jubilarse después de haber pasado décadas en cautiverio, incluyendo unos 16 años en un circo.

(con información de AP)

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