Última hora de la imputación de Zapatero: indicios, reacciones y novedades del caso Plus Ultra, en directo

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado por la Audiencia Nacional este martes bajo sospecha de haber recibido comisiones ilegales y de canalizar esos fondos mediante personas de su entorno, en el contexto del ‘caso Plus Ultra’. El juez José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de 53 millones de euros destinados al rescate de la aerolínea durante la pandemia.
El auto judicial describe a Zapatero como “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” vinculada a operaciones con petróleo, acciones y oro. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno enfrenta una imputación por corrupción. Zapatero deberá comparecer ante el juez el 2 de junio.
El PSOE vuelve a encajar un nuevo revés judicial tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y teme los efectos que provocará la exposición prolongada a esta causa. Porque, independientemente de cómo evolucione el proceso en la Audiencia Nacional, en Ferraz reconocen el efecto desmovilizador que los casos de corrupción han tenido en la militancia, especialmente en un partido que desde hace un año arrastra la imputación y procesamiento de sus dos exsecretarios de Organización y personas de confianza de Pedro Sánchez.
La primera reacción pública de José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación en la Audiencia Nacional ha llegado este martes a través de un vídeo remitido a RTVE. En el mensaje, grabado pocas horas después de recibir la notificación judicial, el expresidente del Gobierno niega cualquier implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y asegura que jamás realizó gestiones ante ninguna administración pública relacionadas con la operación investigada.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado como investigado al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero para declarar en dos semanas en relación con el rescate de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que fue rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia. El magistrado ha atribuido al que fue expresidente entre 2004 y 2010 y personas de su entorno el supuesto cobro irregular de 1,95 millones de euros en comisiones, según se detalla en la nota de prensa que se ha difundido este martes tras levantarse el secreto de sumario.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pasará por el banquillo de los acusados el próximo 2 de junio por el supuesto cobro irregular de dos millones de euros en comisiones mediante el pago realizado por tres empresas que tuvieron como destino al socialista y sus hijas, según ha detallado en el auto presentado este martes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado este martes por la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra, convirtiéndole así en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia de nuestro país en afrontar una imputación formal por corrupción. El juez José Luis Calama le atribuye el papel de “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente vinculada al uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra como rescate durante la pandemia de Covid-19. Por esto, Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio.
El caso Plus Ultra vuelve al centro de la actualidad cinco años después de uno de los rescates más polémicos de la pandemia. La Audiencia Nacional ha citado como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una causa vinculada al rescate público de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros con cargo al fondo creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas. La citación se enmarca en una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio.
El nombre de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, aparece por primera vez en el ‘caso Plus Ultra’ dentro de una conversación intervenida por la UDEF en la que se habla de un pago de 2.000 euros en efectivo. El episodio figura en el auto de la Audiencia Nacional con el que el juez José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y en el que describe una presunta red de influencias organizada alrededor del rescate público de la aerolínea durante la pandemia.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación sobre el caso Plus Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ser el presunto líder de la trama que investiga el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en forma de rescate durante la pandemia. Según las pesquisas judiciales, las comisiones cobradas en esta operación por Zapatero ascenderían a 1,9 millones de euros, divididos en 1,5 para sí mismo y 423.779 euros para sus hijas.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a colocar bajo los focos el ‘caso Plus Ultra’, una investigación que empezó hace años como una polémica política sobre el rescate de una pequeña aerolínea y que ha terminado derivando en una compleja causa judicial sobre presunto tráfico de influencias, sociedades instrumentales, blanqueo de capitales y conexiones internacionales con Venezuela.