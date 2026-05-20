Última hora de la imputación de Zapatero: indicios, reacciones y novedades del caso Plus Ultra, en directo (Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado por la Audiencia Nacional este martes bajo sospecha de haber recibido comisiones ilegales y de canalizar esos fondos mediante personas de su entorno, en el contexto del ‘caso Plus Ultra’. El juez José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de 53 millones de euros destinados al rescate de la aerolínea durante la pandemia.

El auto judicial describe a Zapatero como “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” vinculada a operaciones con petróleo, acciones y oro. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno enfrenta una imputación por corrupción. Zapatero deberá comparecer ante el juez el 2 de junio.