Di Lello es fiscal de ese caso y también de la parte del Caso Ciccone que aún no fue a juicio oral y público y de la investigación del millonario negociado entre la provincia de Formosa y la empresa The Old Fund que para la justicia es de Boudou. En todos esos expedientes interviene Lijo, quien ayer hizo lugar al pedido de Vandenbroele de ingresar al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación. El equipo de grabación había llegado porque los testimonios de los arrepentidos deben ser registrados para evitar posibles tergiversaciones de los testimonios.