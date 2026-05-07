Colombia

Juan Daniel Oviedo explicó cuál será su papel en un eventual gobierno de Paloma Valencia: “Una gerencia”

La fórmula vicepresidencial de la candidata del CD afirmó que la vicepresidencia debe coordinar recursos nacionales e internacionales para garantizar agua potable, seguridad y oportunidades laborales, en parte, en Buenaventura

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantienen conversaciones sobre la fórmula vicepresidencial, mientras la candidata busca ampliar su coalición - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia
Fórmula Valencia-Oviedo anuncia plan para coordinar inversión estatal y privada en Buenaventura - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia en fórmula con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció en Buenaventura la intención de que la vicepresidencia lidere la gerencia del proyecto Dignidad Buenaventura.

“La Vicepresidencia no puede ser un adorno burocrático. Con @PalomaValenciaL haremos de este cargo una gerencia, con ejecución y presencia en el territorio“, señaló.

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En un pronunciamiento difundido por video en la red social X, Oviedo afirmó que la propuesta busca articular recursos y esfuerzos para transformar las condiciones sociales y económicas del principal puerto del Pacífico colombiano.

De acuerdo con el economista, la vicepresidencia tendrá la responsabilidad de coordinar las entidades del Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, así como gestionar el apoyo de fondos multilaterales y del fondo Todos Somos Pacífico.

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Juan Daniel Oviedo propuso que la vicepresidencia gerencie el proyecto Dignidad Buenaventura - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo propuso que la vicepresidencia gerencie el proyecto Dignidad Buenaventura - crédito @JDOviedoAr/X

Según Oviedo, el objetivo es claro: “Que en 2030 Buenaventura cuente con agua potable, mayor seguridad, menos informalidad y más oportunidades para los jóvenes”.

La declaración se produjo tras una reunión en el Congreso junto a Paloma Valencia, donde ambos discutieron los retos que enfrenta la ciudad. Oviedo manifestó que la honestidad debe ser el principio rector de la función vicepresidencial y subrayó que existe un marco normativo que permite asignar funciones específicas a ese despacho.

La vicepresidencia tiene la obligación de asumir tareas concretas en favor de la dignidad de las comunidades”, señaló.

El planteamiento del candidato enfatizó la urgencia de atender las demandas históricas de la población de Buenaventura, donde problemas como el acceso al agua potable, la inseguridad y la informalidad laboral persisten.

Oviedo sostuvo que la propuesta va más allá de los anuncios y busca comprometer la estructura del Estado con el bienestar de la ciudad. “Se trata de que la vicepresidencia no sea solo un cargo simbólico, sino un motor de gestión y articulación para lograr resultados verificables”, declaró el exdirector del Dane.

La iniciativa incluiría la canalización de recursos de fondos internacionales y nacionales, así como la colaboración con organizaciones que trabajan en el desarrollo regional. Oviedo recalcó la importancia de sumar esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado para alcanzar las metas planteadas para 2030.

Juan Daniel Oviedo afirmó que la vicepresidencia debe liderar el desarrollo social y económico de Buenaventura - crédito @JDOviedoAr/X

Menos abandono, más Estado; menos show, más ejecución; menos división, más suma”, señaló.

El pronunciamiento de Oviedo forma parte de la estrategia de campaña de la fórmula que comparte con Valencia, quien también ha manifestado su respaldo a la propuesta. Ambos coinciden en que la transformación de Buenaventura representa una prioridad y que solo una acción coordinada y sostenida permitirá superar los rezagos sociales en la ciudad portuaria.

Por último, Oviedo hizo énfasis en la necesidad de transparencia y honestidad en el ejercicio público. “La honestidad es el único marco válido para la gestión de la vicepresidencia”, expresó.

Paloma Valencia defendió su fórmula con Oviedo y destacó el valor de las alianzas para fortalecer la democracia

Con las elecciones presidenciales de Colombia en el horizonte, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, compartió sus impresiones sobre la campaña y explicó los motivos que la llevaron a elegir a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

La senadora relató en el programa Aquí y Ahora, de La FM, que la decisión ha generado críticas en distintos sectores políticos.

Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia speaks next to vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo, as she visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia speaks next to vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo, as she visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

No, pero sí he sufrido, y yo creo que él también, porque nos han hecho pagar con sangre”, afirmó.

Valencia sostuvo que, tras el anuncio, han enfrentado señalamientos extremos sobre su identidad política. “A mí me volvieron pues petrista, y a él lo volvieron uribista anti-Lgbti. O sea, una cosa demencial”, indicó.

Pese a no coincidir en todo con Oviedo, Valencia considera fundamental construir puentes para el futuro de Colombia.

Yo creo que con Juan Daniel lo que tenemos es eso, una relación de respeto, de admiración mutua. Él es un hombre estudioso, como soy yo, es un hombre trabajador, como soy yo”, subrayó. Según la candidata, el país necesita debates amplios y alianzas sólidas para enfrentar retos nacionales.

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