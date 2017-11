Es por esta maniobra que Boudou está acusado de haber utilizado su cargo para quedarse con la fábrica de hacer billetes, cuando la compañía estaba en quiebra y no podía acceder a un plan de pagos en la AFIP. Según la investigación, a cargo del juez Ariel Lijo, el ex vicepresidente logró que el organismo le diera un acuerdo excepcional para pagar su deuda. Eso ocurrió cuando The Old Fund compró el 70 por ciento de Ciccone.