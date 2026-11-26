El delantero ecuatoriano, figura del Torneo Clausura 2026, extendió su vínculo con el 'rojo matador' hasta 2029. Romario Oropeza, gerente deportivo del club, confirmó la continuidad del atacante en exclusiva. (Liga 1)

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Daniel Porozo no se va de Huancayo. El atacante ecuatoriano que brilló en el cierre del Torneo Clausura 2026 con un doblete ante Universitario de Deportes firmó su renovación con Sport Huancayo por tres temporadas más.

La confirmación llegó de parte de Romario Oropeza, gerente deportivo de la institución serrana, quien reveló el acuerdo para Lo Bueno, Lo malo y Lo Feo. El futbolista, que había llegado a mitad de año procedente de Real Oruro de Bolivia, se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo dirigido por Richard Pellejero y despejó así cualquier duda sobre su continuidad en el fútbol peruano.

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Los detalles de la renovación

Después de convertirse en una de las figuras del Clausura 2026, Daniel Porozo aseguró su continuidad en Sport Huancayo. El atacante firmó un nuevo contrato que lo mantendrá en el equipo durante tres campañas más. (Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo)

La extensión del contrato de Porozo con Sport Huancayo abarca tres temporadas, lo que lo mantendrá ligado al club hasta 2029. El propio Romario Oropeza, gerente deportivo del ‘rojo matador’, fue quien brindó la primicia y ratificó que el ecuatoriano ya estampó su firma en el nuevo acuerdo.

La decisión cierra un capítulo de incertidumbre que se había abierto a medida que el rendimiento del delantero crecía. Porozo había llegado al club en la segunda mitad del año desde el fútbol boliviano y en poco tiempo se volvió indispensable para el esquema ofensivo de Pellejero.

En 18 partidos dentro de la Liga 1, el atacante convirtió seis goles, dos de los cuales llegaron en el encuentro más importante del Clausura: la goleada 4-1 sobre Universitario de Deportes que le dio el título al conjunto huancaíno y le aseguró un lugar en las semifinales de la Liga 1 2026.

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El propio jugador había dado señales de querer continuar antes de que se oficializara la renovación. “Me siento muy bien. Si se da la oportunidad de jugar acá con el ‘rojo matador’, no hay problema. Es algo muy lindo, porque imagínate estar en una Copa Libertadores, un campeonato que pocos juegan. Si se da la oportunidad, bienvenido sea”, había declarado en diálogo con el programa Modo Fútbol. Sus palabras anticipaban lo que finalmente ocurrió: la firma de un nuevo vínculo a largo plazo.

Los rumores que lo acercaban a la ‘U’

El buen rendimiento del ecuatoriano lo puso en la órbita de varios equipos de la Liga 1, entre ellos Universitario. Su representante recibió consultas, pero el atacante prefirió concentrarse en los objetivos del 'rojo matador'. (Liga 1)

Antes de que se cerrara el acuerdo con Sport Huancayo, el nombre de Porozo circuló con fuerza en los pasillos del mercado de pases peruano. Su actuación ante Universitario de Deportes —precisamente el rival al que le marcó dos goles en la última jornada del Clausura— encendió versiones sobre un posible interés del conjunto ‘merengue’ y de otras instituciones de la Liga 1.

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El atacante reconoció que su representante recibió consultas de varios clubes, aunque prefirió mantener el foco en lo deportivo. “Sí, pero le dije a mi representante que lo maneje y que me deje estar enfocado en lo mío, que es ahora acá. Prefiero estar mentalizado en lo que me voy a jugar ahora, que es más importante. Yo veo siempre el día a día, y mi día a día es el domingo, la primera semifinal que tengo ahora”, expresó el ecuatoriano.

La dirigencia huancaína, consciente del valor que Porozo había adquirido dentro del plantel, lo había ubicado entre las prioridades del mercado de retenciones, junto al propio entrenador Pellejero. La apuesta fue por blindar a una de sus piezas más determinantes antes de que el interés externo se convirtiera en una oferta concreta. El resultado fue la firma por tres años, que despeja el panorama y le da estabilidad al proyecto deportivo del ‘rojo matador’ de cara a una temporada 2027 que incluirá Copa Libertadores.

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Su deseo de jugar con Eryc Castillo

Porozo también dejó ver sus preferencias futbolísticas cuando le preguntaron por una posible dupla ofensiva. El atacante mencionó a la 'Culebra' Castillo y a Carlos Garcés, dos ecuatorianos que compiten en la Liga 1. (Liga 1)

Más allá de la renovación, Porozo también habló sobre sus preferencias dentro del fútbol peruano. Consultado sobre el compañero de ataque con el que le gustaría formar dupla, el ecuatoriano no dudó en señalar dos nombres compatriotas que actúan en la Liga 1.

“Me gustaría ahí con la ‘Culebra’ o con Garcés. Con cualquiera de esos dos me gustaría jugar”, afirmó el delantero, en referencia a Eryc Castillo, extremo de Alianza Lima apodado la ‘Culebra’, y a Carlos Garcés, atacante de Cienciano. Ambos son ecuatorianos con experiencia en el fútbol peruano, y la mención de Castillo resultó llamativa dado que el extremo pertenece a uno de los rivales históricos del ‘rojo matador’.

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La declaración, hecha antes de que se cerrara su renovación, quedó como una anécdota que retrata el perfil desenfadado del jugador. Ahora, con la firma ya concretada, Porozo tendrá tres temporadas para demostrar su nivel en Huancayo y, eventualmente, compartir cancha con los atacantes que admira, aunque sea en el plano internacional.

El ecuatoriano también celebró con una máscara del Hombre Araña tras su doblete ante Universitario en el estadio IPD de Huancayo, una imagen que quedó grabada en la memoria del Clausura 2026 y que resume el momento que atraviesa: un jugador en estado de gracia que eligió quedarse donde lo tratan bien.

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