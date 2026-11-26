Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: el origen de la fecha

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La presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello, advirtió que 120 mujeres son asesinadas cada día en el mundo, una cifra que equivale a cinco víctimas cada hora, según datos de Naciones Unidas. La magistrada hizo esta declaración en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según informó la agencia Andina.

“Debemos conmemorar esta fecha, pero nos da muchísima tristeza, porque, conforme a las cifras señaladas por Naciones Unidas, son 120 mujeres asesinadas cada día, cinco mujeres cada hora, a escala mundial, y eso incluye las estadísticas de nuestro país”, afirmó la jueza suprema. La funcionaria remarcó que las estadísticas globales reflejan también la realidad nacional en materia de feminicidios y violencia de género.

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Janet Tello pide al Congreso rectificarse. Foto: Poder Judicial

Combatir la violencia desde la infancia

Tello señaló que la clave para revertir estas cifras está en el trabajo con la población infantil. “Queremos combatir la violencia contra la mujer, porque esas cifras también reflejan la situación de nuestro país. Por eso creo que trabajar con los niños y las niñas permite generar un cambio de mentalidad y de comportamiento desde la niñez. Por eso estamos aquí, para decir no a la violencia”, sostuvo.

En esa línea, la presidenta del Poder Judicial participó de una donación de libros y material didáctico destinada a colegios de la comunidad de Accha Baja, en la provincia de Calca, región Cusco. La iniciativa fue impulsada por juezas y jueces de las 35 cortes del país y buscó dejar un mensaje de prevención temprana en el ámbito educativo.

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Apoyo a las comunidades rurales

Tello calificó la entrega de materiales como un símbolo de fraternidad hacia una localidad que, según dijo, “no puede ni debe ser olvidada”. “Durante demasiados años, el Estado le pidió al ciudadano de las comunidades que cruce montañas y enfrente barreras de idioma y de distancia para ser escuchado; hoy invertimos ese camino y el Poder Judicial camina hacia ustedes, con respeto y el corazón abierto”, expresó la magistrada.

La funcionaria destacó además el rol de la justicia itinerante como mecanismo para garantizar el acceso a servicios judiciales en zonas rurales, urbano-marginales y de escasos recursos. Según explicó, este modelo permite que juezas y jueces se trasladen directamente hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en lugar de exigir el desplazamiento inverso.

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Encuentros judiciales en paralelo

La actividad se desarrolló en el marco del XIII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y el XV Encuentro Nacional de Presidentes de las Cortes y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia. En el primero de estos espacios se abordaron temas como el diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, el uso del lenguaje claro como herramienta de modernización institucional y los nuevos modelos de gestión judicial centrados en las personas.

También se trató la protección de niñas, niños y adolescentes frente al ciberacoso en entornos digitales, un asunto que se vinculó directamente con el enfoque preventivo planteado por Tello durante la jornada en Cusco.

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Fortalecer el acceso a la justicia

El XV Encuentro Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo entre autoridades judiciales de distintas regiones del país para reflexionar sobre los desafíos del servicio de justicia. Tello cerró su intervención con un mensaje dirigido a la comunidad de Accha Baja.

“Gracias por recordarnos por qué elegimos servir a la justicia, por qué elegimos ser jueces y juezas. Tenemos la firme esperanza de un futuro de paz, desarrollo, igualdad, libertad y plena capacidad de desarrollo de los derechos de las personas, empezando por las mujeres de las comunidades”, puntualizó la magistrada.