Un pronunciamiento del Gobierno Regional de Cusco responde a los cuestionamientos de Verónika Mendoza sobre el proyecto para la masificación del gas natural en la región. (Infobae Perú/Agencia Andina/GORE CUSCO)

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El Gobierno Regional de Cusco (GORE Cusco) respondió este 25 de noviembre a un pronunciamiento previo de la organización política Venceremos Cusco, liderada por Verónika Mendoza, en el que se cuestionaba el proyecto de masificación del gas natural impulsado por la gestión regional saliente. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el organismo defendió la iniciativa y planteó que “las familias no cocinan con discursos”.

El documento, titulado “El Cusco no puede seguir postergando su desarrollo por diferencias ideológicas”, sostiene que la futura gestión regional reconoce la necesidad de garantizar el acceso al gas natural para las familias cusqueñas y la industrialización del sur del Perú, pero cuestiona que esa misma determinación no se haya manifestado cuando sus representantes ejercieron funciones en el Congreso de la República.

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Verónika Mendoza era congresista durante concesión del Gasoducto Sur a Odebrecht

El comunicado del Gobierno Regional de Cusco apunta directamente al historial parlamentario de la gobernadora electa. Según el texto, durante su periodo como congresista, bajo el gobierno de la organización política que entonces representaba, se concesionó el Gasoducto Sur Peruano a un consorcio integrado por Odebrecht, empresa posteriormente involucrada en graves casos de corrupción. “Corresponde preguntarnos qué acciones de fiscalización se promovieron entonces para defender los intereses del Cusco y del sur del país”, señala el documento.

En la misma línea, el pronunciamiento cuestiona la capacidad de articulación política y fiscalización parlamentaria frente a las irregularidades del Hospital Antonio Lorena, cuya inconclusión postergó durante aproximadamente catorce años el derecho a la salud de los ciudadanos cusqueños. El comunicado recuerda que, durante la pandemia de COVID-19, la región enfrentó la emergencia sanitaria sin contar con la infraestructura hospitalaria necesaria y que muchas familias perdieron a sus seres queridos en medio de las limitaciones del sistema de salud.

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GORE Cusco defiende avances en masificación del gas natural

El GORE Cusco reivindicó su gestión al afirmar que recibió una región desordenada, con importantes proyectos paralizados y sin una agenda de desarrollo suficientemente articulada. “Gobernar no es únicamente cuestionar, convocar mesas de trabajo o emitir pronunciamientos. Gobernar es tomar decisiones, construir consensos, gestionar inversiones y solucionar los problemas de nuestros ciudadanos”, sostiene el documento.

El comunicado precisa que la gestión saliente dejó encaminado un proyecto que permitirá iniciar la masificación del gas natural, fortalecer la economía familiar y avanzar hacia la integración energética de las regiones del sur. “No defendemos una empresa, defendemos la economía familiar. No renunciamos al Gasoducto del Sur, adelantamos el acceso al gas natural”, indica el texto, que además expresa preocupación por una eventual postergación de decisiones hasta la instalación de nuevas mesas de trabajo en enero de 2027.

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El Gobierno Regional de Cusco defiende el proyecto de gas natural y cuestiona la postura de la gobernadora electa Verónika Mendoza respecto al desarrollo energético. (GORE CUSCO)

GORE Cusco pide plazos y respalda inversión privada

Tras veintidós años de espera, el pronunciamiento plantea la necesidad de conocer alternativas concretas, sus costos, las fuentes de financiamiento y los plazos de implementación para que el gas natural llegue a los hogares cusqueños. El GORE Cusco saludó que la gobernadora electa reconozca la importancia de la inversión privada y expresó la expectativa de que tenga la capacidad de convocarla, generar confianza y garantizar seguridad jurídica.

El comunicado cierra con un llamado a superar las diferencias políticas en torno al proyecto energético. “Las diferencias ideológicas no pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo. Las familias cusqueñas no cocinan con discursos, no combaten las heladas con pronunciamientos riesgo vidas humanas”, concluye el documento, que finaliza con las consignas “Sí al diálogo”, “Sí al debate técnico y transparente” y “Sí al Gasoducto del Sur y a la masificación del gas natural ahora”.

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