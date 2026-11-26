Alondra Alarcón fue consultada por cómo reciben los gritos de la entrenadora nacional en la Liga Peruana de Vóley - Crédito: Mate Galáctico.

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Las formas y el carácter de Natalia Málaga al dirigir son conocidos en el vóley peruano. Su retorno al banquillo de Deportivo Géminis coincidió con un cambio en la dinámica del equipo de Comas, que encadenó dos victorias después de tres derrotas consecutivas al inicio de la Liga Peruana de Vóley. Alondra Alarcón, una de las jugadoras con mayor presencia en este arranque, destacó el impacto inmediato de la entrenadora.

Géminis perdió sus tres primeras presentaciones y atravesó un tramo de frustración pese al trabajo realizado durante la semana. La recuperación comenzó con el triunfo ante Rebaza Acosta y continuó con una victoria por 3-0 frente a Perú Sub-19. La llegada de Málaga a la zona técnica coincidió con una respuesta distinta del plantel, que ahora busca sostener la racha positiva.

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Alarcón explicó que el equipo necesitaba modificar su percepción después de los resultados adversos. “El equipo no venía bien anímicamente. Veníamos de tres derrotas consecutivas. Habíamos trabajado duro, pero no se reflejaba. Esa frustración era parte de. Podíamos más. No era el Géminis que la gente estaba acostumbrada a ver”, señaló en diálogo con ‘Mate Galáctico’.

La atacante sostuvo que Málaga instaló una idea concreta desde su regreso: dejar atrás los tropiezos y concentrarse en la siguiente etapa. “Cuando llegó Natalia, nos dijo: ‘hay que empezar desde cero’. Ese fue el chip. Dijimos: ‘esto ya pasó’. Es mejor que esto nos pase en etapas iniciales a que nos pase en etapas finales”, relató sobre el cambio de enfoque dentro del grupo.

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Alondra Alarcón se refirió al carácter de Natalia Málaga y cómo ayuda a sus compañeras a mejorar su nivel. Crédito: Deportivo Géminis.

La jugadora de la selección peruana identificó a la entrenadora como una figura que conoce las necesidades individuales de sus dirigidas. “Natalia nos dio esa inyección de confianza que necesitábamos. Ella nos exige porque somos capaces de hacerlo”, afirmó Alarcón, quien resaltó la exigencia como parte de la recuperación anímica del equipo.

Géminis no cuenta con un psicólogo deportivo en su estructura, según explicó la voleibolista. En ese contexto, considera que Málaga cumple una función que va más allá del planteamiento táctico. “No tenemos psicólogo deportivo en el club, pero yo creo que Natalia es todo. Es de todo un poco y ella nos ayuda muchísimo en la parte psicológica”, manifestó.

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Alarcón también se refirió al tono que caracteriza a la técnica nacional durante los partidos. “Cuando estamos en el partido, ella sabe llegar a cada jugadora. No todas tenemos la misma personalidad, pero creo que a algunas les sirve más con gritos. Eso a nosotros nos ayuda”, expresó. Para la deportista, la entrenadora adapta su forma de comunicar de acuerdo con cada integrante.

Partido clave ante Universitario

Deportivo Géminis enfrentará a Universitario este domingo 29 de noviembre, desde las 18:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro ‘crema’ llegará al compromiso luego de dos derrotas consecutivas por 3-0, ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano.

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Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

El equipo dirigido por ‘Paco’ Hervás no logró ganar sets en esos dos encuentros, aunque conserva una campaña de cuatro victorias y dos caídas. Géminis, por su parte, intentará aprovechar el impulso de sus últimas actuaciones para equilibrar su registro y acercarse a los puestos de mayor expectativa. El cruce aparece como uno de los atractivos de la jornada.

Alarcón confirmó que el plantel ya inició el análisis de su próximo rival. “Justo hoy tuvimos video, así que hoy las analizamos. Armamos un plan táctico, empezamos a entrenar de acuerdo a eso. Va a ser un partido parejo. Nosotras venimos de menos a más, nos ha ayudado mucho en el tema de la confianza y en eso tiene mucho que ver el regreso de Natalia”, comentó.

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La voleibolista remarcó que Universitario llegará con la necesidad de revertir su momento. “También sabemos que la ‘U’ va a venir a recuperarse. Va a ser un partido parejo. Va a estar bueno este domingo”, indicó. Géminis buscará mantener la intensidad mostrada en sus últimos encuentros, mientras que el elenco estudiantil intentará cortar su serie de derrotas.

Alarcón descartó que las de Comas asuman un rol de favoritas pese a la actualidad de ambos equipos. “No siento que somos favoritos. Creo que va a ser un partido parejo, pero venimos con ese plus de confianza. Además, la ‘U’ va a venir a recuperarse. Va a ser un partido largo el fin de semana”, concluyó sobre un choque que medirá dos necesidades distintas.

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