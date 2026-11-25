Richard Pellejero, de 50 años, encumbró a Sport Huancayo con la coronación del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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Richard Pellejero no solo se ha vuelto una celebridad en Perú, también en su Uruguay natal. El hito realizado con Sport Huancayo, conduciéndolo hacia su primer galardón en la Liga 1, llamó la atención de sus connacionales, quienes han querido conocer las sensaciones del entrenador revelación.

El ‘Pelle’ pasó por Sport 890 para abordar su hito en el Torneo Clausura 2026 no sin olvidar que su andadura pasó por etapas sensibles: “Estamos felices por vivir algo tan lindo como quedar en la historia del club. Éramos conscientes de que nosotros vinimos para otra cosa; nos llamaron cuando el equipo estaba en zona de descenso. Deseábamos que eso terminara, porque necesitábamos algo que no veíamos”.

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Richard Pellejero seguirá vinculado con Sport Huancayo, tras la conducción hacia el título del Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

“De ahí tuvimos un tiempo para trabajar y los muchachos entendieron lo que queríamos y llegó un Torneo Clausura redondo, que nos llevó a jugar un partido decisivo con un club grande. De 11 partidos ganamos los últimos 10, fue una locura. El esfuerzo y sacrificio dio frutos”, sumó Richard.

Con lo bien que está el Sport Huancayo no se descarta que sea un candidato muy serio para obtener el título nacional, algo que le quita el sueño a Pellejero. “Los muchachos lo tienen claro. Si bien conseguimos este logro, soy ambicioso y mientras tengamos la ilusión de ir a más, vamos a hacerlo”, enfatizó.

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El Sport Huancayo se alza con el título del Clausura. Richard Pellejero resaltó la importancia de la resiliencia, el esfuerzo del equipo y la alegría de darle una alegría a la ciudad.

En otro pasaje, el técnico uruguayo ofreció su punto de vista sobre la conexión de la localidad con el club huancaíno. Aunque, a primera instancia, mostró cierta inconformidad por el respaldo, confía que surja un punto de inflexión tras la consecución del Clausura 2026.

“La ciudad es futbolera, pero no acompaña mucho al equipo. Ahora, en este último tiempo, creo que agarraron un poco de ese arraigo para hacerlo. Hace muchos años que no estaba en copa y tal vez la gente se desilusionó un poco”, reflexionó Pellejero.

Richard Pellejero llevó al éxito a Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Y zanjó: “Igual estoy agradecido, porque nos han hecho sentir uno más. Uno se siente cómodo y después del logro la gente se identificará más con el club. Huancayo tiene 19 años de historia y nunca había conseguido un título”.

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El próximo obstáculo de Sport Huancayo será contra Universitario de Deportes, a doble partido, por las semifinales del campeonato peruano. La llave de ida se disputará en La Incontrastable, donde hace unos días se apreció una plácida goleada al mismo oponente, y el desquite se realizará una semana después, en Ate.

El equipo Huancayo hace historia al ganar el torneo Clausura de Liga 1. Descubre los momentos clave de la victoria, la entrega del trofeo y los planes para la semifinal de la Copa Libertadores.

Pellejero blindado

Tras conquistar el Torneo Clausura con un rendimiento pletórico, el directorio de Sport Huancayo aseguró la continuidad de Richard Pellejero al frente del equipo. El estratega uruguayo condujo al club hacia su primer título.

Aunque el anuncio aún no es oficial, el presidente del club tiene apalabrado a ‘Pelle’, quien demostró capacidad satisfactoria como estratega y recibió el respaldo dirigencial tras la campaña del campeón.

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Richard Pellejero ha elevado el nivel de un corajudo Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Sellado el compromiso del uruguayo, el siguiente paso será analizar el mercado internacional para reforzar al plantel de cara a la Liga 1 2027 y la Fase Previa de la Copa Libertadores.

Richard Pellejero solo ha dirigido en el Perú a Sport Huancayo, donde obtuvo resultados lustrosos y conquistó el primer título de la entidad.