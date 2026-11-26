Agentes policiales custodian a alias Jolín, presunto cabecilla de la organización La Jauría, tras el operativo conjunto coordinado con autoridades internacionales. (Agencia Andina)

Guardar

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ernesto Álvarez, afirmó que la captura y reclusión de Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, en la Base Naval del Callao representa “el inicio del declive” de las bandas delictivas que operaban en Trujillo.

La cabeza del sector identificó a ‘La Jauría’ como una de las organizaciones alcanzadas por esta detención y planteó que la investigación debe avanzar sobre su estructura y sus recursos.

PUBLICIDAD

“Se ha completado la detención y posiblemente el inicio del final de las dos principales bandas que asolaban en Trujillo en especial. Con la captura de Jolín para la Jauría comienza un declive”, declaró Álvarez en entrevista con Radio Nacional.

El ministro señaló que la caída del presunto cabecilla abre una etapa de análisis para las áreas de inteligencia, que buscan ubicar a otros integrantes y establecer cómo funcionaba la organización.

Según explicó, la información obtenida tras la captura puede revelar las cadenas de mando, los mecanismos logísticos y las fuentes de financiamiento de estas redes. La tarea, indicó, no se limitará a detener a personas en las calles, sino que deberá concentrarse en identificar los puntos desde donde se coordinaban operaciones, se movilizaban recursos y se sostenían las actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

Álvarez advirtió que el desmontaje de estas estructuras no será inmediato. Estimó que el trabajo puede requerir al menos un año, con una estrategia basada en inteligencia operativa y análisis de datos.

También alertó que el debilitamiento de una organización puede generar disputas por los espacios que deja dentro de las economías ilegales, por lo que planteó mantener la intervención estatal.

Fotografía de archivo en la que se captó al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Gobierno busca seguir la ruta de mandos, dinero y armas

El ministro destacó la creación del Comando Unificado, impulsado desde el inicio de la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Esta instancia busca coordinar la respuesta de sectores estatales y reforzar la cooperación con organismos internacionales frente al crimen organizado que opera entre distintas regiones y países.

PUBLICIDAD

Álvarez mencionó la colaboración de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), otras agencias de Estados Unidos y servicios de inteligencia de Ecuador. Según dijo, los cabecillas de organizaciones criminales suelen desplazarse hacia países vecinos, mientras sus redes trasladan dinero, armas y personas por rutas transnacionales.

El objetivo, afirmó, es evitar que los investigados utilicen esas conexiones para mantenerse fuera del alcance de las autoridades.

El sector Justicia también trabaja en un registro relacionado con organizaciones criminales que recurren a prácticas terroristas o vinculadas con ellas. La medida apunta a facilitar procesos judiciales, imponer prisión a los cabecillas y afectar los recursos económicos que permiten la continuidad de estas agrupaciones. Álvarez sostuvo que el respaldo jurídico será necesario para que las investigaciones avancen ante la Fiscalía y el Poder Judicial.

PUBLICIDAD

Presuntos nexos policiales con la banda

La declaración del ministro se produce mientras una investigación difundida por Willax informó sobre presuntos vínculos entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y La Jauría.

De acuerdo con el reporte, un testigo reservado afirmó que algunos agentes habrían tenido contacto con integrantes de la banda, además de recibir información sobre Los Pulpos, organización rival en La Libertad.

“Les habían pedido que no lo consignen en acta, que no remitan nada de eso a la fiscalía”, señaló el testigo sobre una intervención policial. El informe también mostró una grabación registrada dentro de la División de Investigación Criminal de Trujillo, donde se escucha a un agente dar indicaciones a Bazán sobre la declaración que debía brindar ante la fiscalía.

PUBLICIDAD

“Hágale, que todo corre, que todo corre. Para ir por abajo, porque se va a venir abajo, mira”, se escucha en el video. La investigación señaló que la Inspectoría de la Policía evaluaba estos presuntos nexos y que el celular incautado a un familiar de Bazán contenía comunicaciones con cinco agentes, entre ellos dos oficiales de alto grado.