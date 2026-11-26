La Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco reportó amenazas dirigidas a fiscalizadores de turismo tras operativos de control en la Montaña de Siete Colores. La autoridad regional informó que las intimidaciones se relacionan con disputas entre comunidades por el cobro de ingresos en el acceso por Cusipata. Mediante un comunicado oficial, la entidad recomendó evaluar rutas alternas o reprogramar visitas ante las alertas sobre las condiciones de seguridad. Fuente: Latina Noticias

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Los fiscalizadores de turismo de Cusco denuncian recibir amenazas telefónicas anónimas luego de realizar operativos de control en la Montaña de Siete Colores, donde persiste un conflicto entre comunidades por la recaudación del cobro de entradas. La tensión mantiene en alerta a las autoridades regionales, que advierten que todavía no existen condiciones de seguridad para visitar el atractivo turístico por la ruta de Cusipata.

Rosendo Baca, gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR), confirmó que los inspectores recibieron las comunicaciones intimidatorias. Según explicó, detrás de las amenazas existirían intereses vinculados con las fiscalizaciones y la administración de esta zona turística. La entidad aseguró que trasladará la información a la Policía para que determine el origen de las llamadas.

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El conflicto mantiene en alerta a las autoridades y a los operadores turísticos que ofrecen recorridos hacia Vinicunca por el sector de Cusipata. Aunque la municipalidad distrital sostiene que el acceso permanece habilitado y con tránsito normal, la GERCETUR mantiene vigente su recomendación de reprogramar las visitas mientras no existan garantías de seguridad para los turistas.

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Disputa por el cobro de entradas a la Montaña de Siete Colores genera enfrentamientos

El conflicto en torno a la Montaña de Siete Colores está relacionado con las diferencias entre comunidades por el control de la recaudación de los ingresos de los visitantes. De acuerdo con la información difundida por GERCETUR Cusco, esta actividad genera aproximadamente 25.000 soles diarios, una cantidad que explica los intereses económicos detrás de la administración del circuito turístico.

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Las diferencias por el cobro de entradas y el control de los accesos provocaron enfrentamientos que encendieron las alertas de las autoridades. El problema también tiene antecedentes de violencia: durante 2024, el conflicto dejó una víctima mortal, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones de seguridad en la zona.

En este escenario, las recientes fiscalizaciones de la GERCETUR generaron nuevos cuestionamientos. La Municipalidad Distrital de Cusipata rechazó las intervenciones mediante un pronunciamiento del 20 de noviembre y sostuvo que estas deben respetar las competencias legales de la entidad regional y los acuerdos establecidos en la hoja de ruta aprobada en junio de 2026.

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El municipio también cuestionó que los operativos puedan afectar a los operadores turísticos y a la economía local. En su comunicado, aseguró que la ruta de acceso por Cusipata se encuentra habilitada y que el tránsito se desarrolla con normalidad.

GERCETUR mantiene recomendación de no visitar Vinicunca por Cusipata

La advertencia de la GERCETUR se emitió el 10 de noviembre de 2026, luego de recibir un oficio de la Subprefectura Distrital de Cusipata que alertó sobre un inminente conflicto social y posibles riesgos para la integridad de los visitantes que utilizan esta ruta.

A través de un comunicado, la entidad regional recomendó a los operadores turísticos y viajeros evaluar el uso de rutas alternativas con condiciones de seguridad verificadas, reprogramar sus recorridos a Vinicunca o elegir otros atractivos de la región Cusco.

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Un comunicado de la GERCETUR de Cusco exhorta a operadores y turistas a reprogramar visitas a la Montaña de Siete Colores debido a advertencias de conflicto social en la ruta por Cusipata. (GERCETUR del Cusco)

Baca ratificó que la advertencia continúa vigente y precisó que todavía no existen las garantías necesarias para levantarla. Según indicó, la entidad solicitó información actualizada a la municipalidad y a la prefectura para conocer la situación del conflicto y determinar si existen condiciones para permitir nuevamente los recorridos.

«En este momento sí», respondió el funcionario al ser consultado sobre si todavía resulta inseguro visitar la zona de Cusipata. También pidió a los prestadores de servicios turísticos priorizar la integridad de sus pasajeros antes de mantener las excursiones programadas.

Municipalidad de Cusipata contradice advertencia de las autoridades regionales

La posición de la municipalidad distrital difiere de la recomendación de la GERCETUR. En su pronunciamiento, el alcalde de Cusipata rechazó las actuaciones de fiscalización y defendió el derecho de los operadores turísticos y pobladores a desarrollar sus actividades económicas.

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Un comunicado de la Municipalidad Distrital de Cusipata en Cusco rechaza las acciones de fiscalización turística de la GERCETUR en la ruta a la Montaña de Siete Colores. (Municipalidad Distrital de Cusipata)

El documento también señala que la comuna forma parte de la Mesa de Diálogo instalada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exige que las intervenciones respeten los acuerdos alcanzados en ese espacio. Asimismo, manifestó su disposición para instalar una nueva mesa de coordinación que permita abordar las diferencias entre las instituciones y las comunidades involucradas.

Por su parte, la GERCETUR informó que continuará monitoreando las condiciones de seguridad y coordinando con las autoridades competentes. Entre las medidas solicitadas figura la intervención de la PCM para mediar en la disputa y evitar nuevos episodios de violencia.

Mientras no se actualice la evaluación de riesgos, la entidad regional pidió a los visitantes mantenerse informados mediante los canales oficiales, contratar servicios turísticos formales y comunicar a los pasajeros las advertencias vigentes antes de realizar cualquier recorrido hacia Vinicunca.

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