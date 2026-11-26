Mauricio Arrasco rompió moldes en su primera incursión en la Liga 1. - Crédito: FC Cajamarca

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Corrían los primeros meses del 2026 cuando FC Cajamarca fue dando sorpresas en la confección de su plantel. Los focos se centraron, por ejemplo, en refuerzos rutilantes como Hernán Barcos o Pablo Lavandeira, pero con un perfil muy bajo Mauricio Arrasco fue abriéndose un camino imponente hasta constituirse en el futbolista diferencial del equipo.

Definido el destino trágico del conjunto ‘auriazul’, los jugadores con mayor cartel y mejor desempeño han comenzado a desmarcarse para el siguiente año. Dentro de ese apartado se encuentra el joven Arrasco, quien con un mensaje en Instagram dijo adiós al club que lo cobijó en su inicio profesional.

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Mauricio Arrasco irrumpió en su primera temporada en Liga 1 con una frecuencia goleadora sorprendente en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

“Hoy me toca despedirme del club que me dio tanto y di tan poco. Quiero agradecer a todo el club FC Cajamarca y su tierra tan linda”, partió escribiendo Mauricio.

“No fue el año que, en lo grupal, hubiéramos querido terminar; pasamos por altas y bajas, pero siempre juntos como un equipo. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros y en especial al comando técnico, que sin ellos no hubiera sido posible todo lo que hice”, prosiguió.

“Sin nada más que decir, gracias por hacerme crecer como profesional y como persona aprendí mucho en tan poco tiempo y es gracias a todos los que fueron parte de todo este año. Siempre los llevaré en mi corazón”, cerró.

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Desde que llegó, Mauricio Arrasco se hizo de un sitio en el club y muy pronto demostró su capacidad anotadora. Al cierre de la amarga campaña, se apuntó con ocho goles y cinco asistencias.

Mauricio Arrasco despuntó en FC Cajamarca durante una temporada con altibajos. - Crédito: Difusión

Futuro abierto

Aunque el presente dicta que FC Cajamarca derrapó a la Liga 2, muy buena parte de sus futbolistas no compartirán ese destino. De hecho, con el anuncio de Mauricio Arrasco se ha dado inicio a la operación salida. Queda por resolver, ahora, hacia dónde se desplazará el joven peruano.

Su futuro cuenta con varias vías abiertas. Existe un fuerte interés de Alianza Lima por volver a contar con sus prestaciones, solo que ahora se ha contrastado su nivel, tras su espectacular irrupción en la Liga 1. Al mediocentro le atrae la idea de retornar a la que considera su casa, aunque no puede ignorar otras carpetas.

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Otra institución que, al parecer, quiere establecer una primera toma de contacto con Arrasco es Sporting Cristal. A su favor juega la importancia que suele darle a los potenciales valores que buscan hacerse un espacio en la élite. A ello hay que añadir que la experiencia de Roberto Mosquera en el banquillo puede ser un aspecto crucial.

Viene también la opción del Sport Boys, aunque debe considerarse un poco más relegada por la actualidad del elenco. Aun así, la dirección deportiva ve en el talento nacional a un perfil interesante que encaja a la perfección en el proyecto Centenario.

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Arrasco encontró en FC Cajamarca la continuidad que no tuvo en Matute. - Crédito: FC Cajamarca

Por último, pero no menos importante, ha trascendido que Mauricio Arrasco cuenta sobre la mesa con una oferta del extranjero, específicamente del Campeonato Nacional de Chile y podría estudiarla con seriedad, dado que un traslado a un campeonato superior le ayudaría demasiado en cuajar su tramo de forma.

Otro factor que podría decantar la balanza para una operación internacional sería la posibilidad de acercarse mucho más a la selección peruana, que dicho sea de paso mantiene un monitoreo especial en el futbolista para un potencial llamado.