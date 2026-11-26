El defensor peruano cerró la temporada 2026 con un mensaje emotivo dirigido a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la hinchada celeste, en medio de incertidumbre sobre la continuidad de su vínculo contractual con el club rimense. (Sporting Cristal)

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El zaguero Miguel Araujo puso punto final a su año futbolístico con Sporting Cristal sin el título del Torneo Clausura en las manos, pero con la cabeza en alto. A través de sus redes sociales, el central peruano publicó un mensaje que recorrió rápidamente los círculos del fútbol nacional: un reconocimiento sin filtros al esfuerzo colectivo de una temporada que, según sus propias palabras, exigió pelear en cada frente desde el primer día.

La publicación no pasó inadvertida. Miles de hinchas celestes respondieron al gesto del defensor, quien a lo largo de la campaña 2026 disputó 25 partidos en la Liga 1 —con tres goles anotados y 2.205 minutos en cancha—, nueve encuentros en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana. Los números hablan de una presencia constante, de un jugador que no escatimó esfuerzo en ninguna de las tres competiciones que el club afrontó durante el año.

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Una temporada de exigencia máxima

El defensor celeste valoró el recorrido de Sporting Cristal durante una temporada marcada por los desafíos continentales y la lucha por el campeonato nacional, pese a que el equipo no consiguió la corona del Clausura. (Instagram)

El camino de Sporting Cristal en 2026 no fue llano. La participación en la Copa Libertadores representó uno de los tramos más demandantes del ciclo, con nueve partidos que pusieron a prueba la solidez defensiva del equipo. Araujo fue parte central de esa estructura y así lo reconoció en su mensaje.

“Cada logro que obtuvimos este año grande o pequeño tiene sus etapas, peleamos desde inicio de año Copa Libertadores donde cada partido fue una final, no obstante nos tocó batallar mucho y quería felicitar y abrazar a todos mis compañeros, staff, cada trabajador de Rímac por su esfuerzo y su granito de arena”, escribió el defensor.

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Las palabras del central reflejan el peso de una temporada que combinó la exigencia continental con la disputa doméstica. El equipo rimense llegó a la fase final del torneo local, instancia en la que los hinchas respondieron con una presencia masiva en el estadio, pero no alcanzó para coronarse campeón nacional. Esa frustración, sin embargo, no opacó el reconocimiento que Araujo quiso hacer público al cierre del año.

“A los hinchas por cerrar esta fase final como lo hicieron llenando el estadio y apoyando hasta el minuto final. Muchas gracias Sporting Cristal”, añadió el jugador en la misma publicación.

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Un recorrido internacional que lo forjó

Antes de convertirse en uno de los referentes defensivos de Sporting Cristal, Araujo acumuló experiencias en distintas ligas del extranjero y defendió a la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. (Sporting Cristal)

La trayectoria de Araujo explica, en parte, la madurez con la que el defensor procesó el desenlace de la temporada. Formado en el fútbol peruano —pasó por Deportivo Cobresol y Sport Huancayo en los inicios de su carrera—, el zaguero dio el salto internacional en 2013 cuando se incorporó a Estrella Roja de Serbia, club con el que conquistó la Superliga de ese país en la temporada 2013-14.

De regreso al Perú, vistió la camiseta de Alianza Lima entre 2014 y 2018, período en el que sumó el título de la Primera División peruana en 2017. Luego llegaron sus años en el fútbol europeo: primero en Talleres de Córdoba, en Argentina, y después en el FC Emmen de los Países Bajos, donde permaneció cuatro temporadas y celebró el ascenso a la Eredivisie al ganar la Eerste Divisie en 2021-22. Su paso más reciente antes de retornar al Perú fue en los Portland Timbers de la MLS, entre 2023 y 2025.

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En el plano internacional, Araujo debutó con la selección peruana mayor en 2014. Integró el plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018 y formó parte del equipo que obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2019, además de participar en las ediciones de 2021 y 2024 del torneo continental.

La Copa de la Liga y la incógnita del futuro

El defensor peruano tiene pendiente resolver su futuro profesional después de una temporada con protagonismo en Sporting Cristal. Su contrato termina a fin de año y, hasta el momento, no existen conversaciones formales para renovarlo (Sporting Cristal)

En 2026, Araujo sumó un nuevo título a su palmarés: la Copa de la Liga con Sporting Cristal. El logro, sin embargo, quedó en segundo plano ante la imposibilidad de alzar el campeonato nacional, objetivo que el club rimense no pudo concretar al término del Clausura.

El defensor llegó a Sporting Cristal en julio de 2025 con un contrato vigente hasta diciembre de 2026. Al cierre de la temporada, según reportó el diario Líbero, no hubo conversaciones formales sobre una renovación de vínculo, lo que abre interrogantes sobre su continuidad en el club para el ciclo 2027. El propio Araujo no se pronunció sobre su futuro inmediato en la publicación que generó repercusión, y por el momento ninguna de las partes confirmó negociaciones en curso.

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Lo que sí quedó claro, a través de sus palabras, es la valoración que el central tiene del grupo humano que lo rodeó durante estos meses en Rímac: compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club recibieron por igual su reconocimiento público al cierre de un año que, con título nacional o sin él, dejó marca.