María Pía Copello habla durante una emisión en una cabina de grabación y posa junto a su hijo Samuel Dyer en una imagen combinada. YouTube: Sin +Que Decir.

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María Pía Copello relató en su programa de streaming ‘Sin +Que decir’ una frase que escuchó desde la habitación de su hijo mayor, Samuel Dyer Copello, y el comentario provocó sorpresa entre sus compañeros del espacio digital.

La conductora compartió dicha infidencia con Ethel Pozo y Mario Hart, pero ellos le advirtieron sobre la posible incomodidad del joven ante la difusión pública de una conversación personal.

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La presentadora peruana explicó que regresó a su vivienda en Lima pasada la medianoche y se acercó al cuarto de Samuel para saludarlo. En ese momento, escuchó una expresión que la dejó sorprendida y que decidió comentar frente a las cámaras, aunque admitió que antes dudó si debía hacerlo.

“Me acerco a su cuarto a saludar y escucho a Samuelito: ‘Con preservativo no es lo mismo’”, relató María Pía durante el programa. La declaración causó risas y asombro entre los integrantes del panel, mientras la conductora reconocía que el momento la dejó pensando durante el resto de la madrugada.

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Durante una transmisión en una cabina de radio, la conductora María Pía Copello relata ante el micrófono una anécdota sobre una conversación privada que mantuvo su hijo Samuel Dyer con sus amigos. En las imágenes se observa a la presentadora interactuando con los demás integrantes del panel en el set de locución.

Ethel Pozo y Mario Hart cuestionaron que la anécdota se hiciera pública

La reacción de Ethel Pozo fue inmediata. La conductora señaló que Samuel se encontraba en Lima y consideró que probablemente no le agradaría descubrir que su madre había contado el episodio ante las cámaras.

“Pía, Samuelito está en Lima, no le va a gustar”, comentó ante la respuesta del resto de participantes.

Por su parte, Mario Hart también cuestionó la decisión de revelar el detalle. El piloto y figura televisiva manifestó, entre risas, que la anécdota pudo haberse mantenido en el ámbito familiar. “Mejor no nos hubieras contado”, expresó durante la conversación.

El intercambio continuó con bromas sobre la reacción que tendría el joven al enterarse de que su madre había reproducido parte de una conversación que, según contó la propia Copello, escuchó de manera accidental. La conductora no precisó con quién hablaba su hijo ni explicó el contexto completo de la frase.

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La escena pasó rápidamente de la sorpresa al debate entre los panelistas. Aunque el relato fue presentado en tono distendido, las intervenciones de Pozo y Hart pusieron sobre la mesa una cuestión frecuente en los espacios de entretenimiento: los límites de la exposición de familiares que no necesariamente participan de forma activa en la televisión.

La presentadora María Pía Copello comparte mesa de diálogo con otros tres locutores durante la emisión de un programa digital en vivo. (YouTube: Sin +Que Decir)

La conductora dijo que dudó antes de compartir lo que escuchó

Antes de contar el episodio, María Pía reconoció que tenía reparos porque se trataba de un comentario íntimo de su hijo. Sin embargo, decidió relatarlo durante el programa, donde la espontaneidad de la conversación convirtió el tema en uno de los momentos centrales de la emisión.

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La exfigura de América Televisión sostuvo que había llegado a casa después de una jornada de trabajo y que su intención inicial era saludar a Samuel antes de descansar.

El comentario que escuchó desde la habitación alteró ese plan y terminó por convertirse en una anécdota familiar llevada a la pantalla. La conversación abrió comentarios sobre la privacidad de los hijos de figuras públicas, especialmente cuando ya son mayores de edad y buscan desarrollar actividades propias fuera del entorno mediático de sus padres. En este caso, el joven ha mantenido una presencia más discreta que la de su madre, pese a pertenecer a una familia conocida en el medio local.

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Las reacciones entre los seguidores del programa estuvieron divididas. Algunos destacaron la naturalidad con la que Copello compartió una situación doméstica, mientras otros coincidieron con Pozo y Hart en que el asunto podía haberse mantenido en reserva.

La presentadora María Pía Copello comenta detalles sobre su hijo Samuel durante una emisión en un estudio de grabación. (Youtube: Sin +Que Decir.)

Samuel Dyer Copello estudia en Estados Unidos

Samuel Dyer Copello, de 18 años, es el hijo mayor de María Pía Copello y del empresario Samuel Dyer Coriat. Actualmente cursa estudios universitarios en Estados Unidos, aunque se encontraba de vacaciones en Lima, según la información comentada por su madre.

A diferencia de la conductora, Samuel ha elegido mantenerse alejado de los programas de espectáculos. Pese a ello, en los últimos años ha comenzado a ganar visibilidad por proyectos vinculados con la moda, los negocios y el automovilismo.

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A inicios de 2026 presentó AVOID, una marca de ropa urbana que lanzó con una primera colección de camisetas y poleras. El emprendimiento forma parte de los intereses comerciales que el joven ha mostrado mientras avanza con su formación académica fuera del país.

También ha manifestado interés por los motores y las competencias deportivas. Entre sus objetivos figura participar en eventos como Caminos del Inca, una de las pruebas de automovilismo más conocidas del Perú. De acuerdo con lo expresado previamente por su entorno, busca financiar esas actividades con recursos propios.

La anécdota narrada por María Pía Copello volvió a colocar a Samuel en la conversación pública, esta vez por una situación ocurrida en la intimidad de su hogar.

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El lanzamiento de AVOID posiciona a Samuel Dyer Copello en el negocio textil, con precios que superan el promedio juvenil y generan debate. (Instagram / María Pía Copello)