Valú protagonizó un violento enfrentamiento con Tatiana y Dominique, conocidas como Las Mellas, durante el estreno de ‘La Casa de Alofoke 3’. Su equipo exigió a la producción revisar las imágenes y aplicar sanciones tras los empujones, golpes y jalones de cabello. Captura: Magaly TV La Firme

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La violencia que sufrió Vanessa Valcárcel, conocida en redes sociales como Valú, durante su participación en el reality dominicano La Casa de Alofoke 3 no solo generó indignación entre sus seguidores, sino también un profundo dolor en su familia. Su madre apareció públicamente para expresar la angustia que sintió al ver las imágenes en las que la influencer peruana terminó en el suelo, golpeada y con el cabello jalado durante un enfrentamiento con las gemelas Tatiana y Dominique, conocidas como Las Mellas. Visiblemente afectada, la mujer no pudo ocultar su sufrimiento y pidió ayuda para que su hija pueda regresar al Perú.

El caso fue abordado el martes 24 de noviembre en ‘Magaly TV La Firme’, donde se difundieron las declaraciones de la madre de la creadora de contenido. Su testimonio estuvo marcado por la tristeza y la impotencia que le produjo observar cómo su hija era agredida frente a las cámaras del programa, que acaba de estrenar su tercera temporada en República Dominicana.

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Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

La mujer recordó especialmente los momentos en los que Valú recibió los ataques físicos y terminó en el piso, mientras otros participantes intentaban intervenir para detener el enfrentamiento. Para ella, las imágenes fueron difíciles de soportar, pues no se trataba de una discusión cualquiera, sino de una situación en la que vio a su hija expuesta a golpes y jalones de cabello.

“No sabes cuánto me ha dolido verte, que te masacren de esa manera. Te saquen los pelos, te arranquen los pelos. No sabes, hijita hermosa, cuánto me ha dolido”, expresó durante su intervención televisiva.

Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

Madre de Valú pide ayuda para que su hija regrese al Perú

Uno de los aspectos más sensibles de la intervención fue el pedido que hizo la madre de la influencer para que su hija pueda volver a territorio peruano. Después de observar las imágenes del enfrentamiento, manifestó su preocupación por lo que estaba viviendo Vanessa en el extranjero y dejó en evidencia que su deseo era tenerla nuevamente cerca.

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La petición se produce luego de que la participación de Valú en el reality quedara marcada por el violento episodio protagonizado junto a Las Mellas. La peruana terminó en el suelo tras recibir empujones y golpes, además de ser jalada del cabello, en una escena que generó cuestionamientos entre los espectadores.

Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

Su madre también recordó que su hija había llegado al programa con expectativas relacionadas con su participación y las oportunidades que podía conseguir dentro de la competencia. Durante su intervención, hizo referencia al premio que, según entendía, recibiría el ganador del formato.

“Y el ganador iba a ganar creo que medio millón de soles y más, o medio millón de dólares y más un carro”, comentó, aunque mostró cierta confusión al mencionar la moneda y el monto del premio.

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La mujer también hizo referencia a la emoción que había significado para su hija formar parte de esta experiencia. Sin embargo, la situación cambió radicalmente después del enfrentamiento físico, que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del estreno.

Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

Madre de Valú reconoce que su hija se pone contestona cuando toma alcohol

Durante su intervención en ‘Magaly TV La Firme’, la madre de Vanessa Valcárcel también habló sobre un aspecto del comportamiento de la influencer que consideró importante mencionar al explicar lo ocurrido. Sin justificar la agresión física que sufrió, reconoció que su hija puede cambiar de actitud cuando consume bebidas alcohólicas y que, en esas circunstancias, suele mostrarse más confrontacional.

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Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero su error fue tomarnos. Lo único malo que ella cuando toma así, a veces se pone un poco contestona”, manifestó. La declaración llamó la atención porque se conoció después de que la propia Valú reconociera que había estado ebria cuando se produjo el enfrentamiento con las gemelas dominicanas. De esta manera, tanto la influencer como su madre hicieron referencia al consumo de alcohol durante la jornada en la que se desencadenó la pelea.

La mujer explicó que esta conducta puede influir en la manera en que su hija responde cuando se encuentra en medio de una discusión. No obstante, su comentario no significó que estuviera de acuerdo con los ataques físicos que recibió Vanessa ni que considerara justificable lo ocurrido.

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Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

Valú admite que estaba ebria durante la pelea y reclama a la producción

Mientras su madre expresaba públicamente el dolor que le produjo verla agredida, Valú también se pronunció sobre el enfrentamiento y reconoció que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el incidente.

La influencer peruana no evitó referirse a su propio estado durante la pelea, pero también cuestionó las condiciones en las que se desarrolló su participación en La Casa de Alofoke 3. En particular, recordó que había firmado un contrato en el que, según su interpretación, se establecía que ningún participante debía tocarla.

Su reclamo estuvo dirigido a la producción del reality, pues considera que esa condición no fue respetada durante el altercado con Tatiana y Dominique.

“Me hiciste firmar un contrato donde nadie me debe tocar… y me tocaron”, expresó Valú. Sin embargo, Valú hizo hincapié en que esa situación no cambia su reclamo sobre el cumplimiento del contrato. Su posición es que, independientemente de las circunstancias que rodearon la discusión, no debió terminar siendo agredida físicamente.

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Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

La pelea con Las Mellas desató una polémica en ‘La Casa de Alofoke 3’

El enfrentamiento entre Valú, Tatiana y Dominique ocurrió el lunes 23 de noviembre, durante el estreno de la tercera temporada del reality creado por Santiago Matías. La discusión verbal escaló hasta convertirse en una confrontación física que quedó registrada por las cámaras y posteriormente se difundió ampliamente en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo una de las gemelas empuja a la peruana, quien pierde el equilibrio y cae al suelo. Después, la influencer también recibe golpes y es jalada del cabello. Otros participantes se acercaron para separarlas y evitar que la situación continuara, mientras una concursante expresó preocupación por la cercanía de Vanessa con una escalera y el riesgo de que pudiera golpearse.

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Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.

El episodio provocó numerosas reacciones entre los espectadores, quienes cuestionaron la violencia dentro de la casa y pidieron explicaciones sobre las medidas de seguridad del formato. Algunos usuarios incluso solicitaron que Valú abandone el programa para evitar que vuelva a estar expuesta a un enfrentamiento de esas características.

La polémica también alcanzó a Santiago Matías. El medio De Último Minuto informó que el productor habría considerado retirar del reality a todas las personas involucradas en el conflicto, aunque esta información no representa por sí misma una confirmación de que se haya tomado esa decisión.

Valú admite que estaba ebria durante pelea en ‘La Casa de Alofoke 3’ y enfrenta a la producción: “Me tocaron”. Captura: Magaly TV La Firme.