Daniel Porozo manifestó su intención de compartir ataque con su compatriota Eryc Castillo. Crédito: Liga 1.

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El aporte de Daniel Porozo resultó determinante para que Sport Huancayo conquistara el Torneo Clausura y asegurara su presencia en las semifinales de la Liga 1 2026. El ecuatoriano anotó un doblete en la goleada 4-1 ante Universitario, resultado que confirmó el título del Clausura y extendió el buen momento de un equipo que ahora volverá a medirse con los ‘cremas’.

Su rendimiento abrió versiones sobre una posible salida hacia otros clubes del campeonato para la próxima temporada. Porozo tiene contrato hasta el final del año y mantiene conversaciones con la directiva huancaína, aunque también reconoció que su representante le comunicó sobre sondeos. El atacante dejó claro que su prioridad pasa por la definición del campeonato antes de resolver su continuidad.

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En diálogo con ‘Modo Fútbol’, el delantero resaltó el ánimo que existe dentro del plantel a pocos días de afrontar la primera semifinal. “La gente está mentalizada, sabemos lo que nos vamos a jugar y estamos pensando en la final que tenemos el domingo”, sostuvo el ecuatoriano, quien considera que el grupo llega con confianza tras el título conseguido en casa.

Porozo arribó a mitad de temporada procedente de Real Oruro de Bolivia y logró consolidarse como una alternativa ofensiva para el técnico Richard Pellejero. En 18 presentaciones, registró seis goles y una asistencia. Dos de esas anotaciones llegaron ante Universitario en la última jornada del Clausura, una actuación que elevó las expectativas sobre su futuro inmediato en el fútbol peruano.

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En medio de la incertidumbre por conocer su futuro la próxima temporada, el delantero de Sport Huancayo sostuvo que le gustaría compartir ataque con su connacional. Crédito: Modo Fútbol.

Consultado por el atacante ecuatoriano con el que le gustaría conformar dupla, el futbolista no dudó en mencionar a Eryc Castillo, extremo de Alianza Lima conocido como la ‘Culebra’, y a Carlos Garcés, delantero de Cienciano. “Me gustaría ahí con la ‘Culebra’ o con Garcés. Con cualquiera de esos dos me gustaría jugar”, afirmó Porozo, quien puso sobre la mesa dos nombres ecuatorianos de experiencia en la Liga 1.

El futuro de Daniel Porozo

El goleador señaló que las tratativas con Sport Huancayo continúan, pero evitó adelantar una decisión definitiva. “Yo firmé acá hasta el fin de temporada, pero estamos ahí en conversación total con el club y esperemos que se tome la mejor decisión. Si papá Dios me tiene destinado de estar aquí, estaré muy orgulloso, porque igual el club me ha abierto las puertas y me ha tratado muy bien”, expresó.

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Porozo manifestó su disposición para seguir en el ‘rojo matador’ si las partes alcanzan un acuerdo. “Sí, me siento muy bien y si se da la oportunidad de jugar acá con el ‘rojo matador’, no hay problema tampoco”, indicó. La dirigencia huancaína ya había incluido al ecuatoriano entre las prioridades para renovar, junto al entrenador Pellejero, a partir de su impacto ofensivo durante el tramo final de la campaña.

El delantero también confirmó que su representante recibió consultas de otras instituciones de la Liga 1. No obstante, pidió que el tema se maneje fuera de su concentración diaria. “Yo le dije que lo maneje y que me deje estar enfocado en lo mío, que es ahora acá. Prefiero estar mentalizado en la que me voy a jugar ahora, que es más importante”, remarcó sobre las ofertas recibidas.

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Revive la increíble actuación de Daniel Porozo, quien anotó el cuarto gol ante Universitario de Deportes . Un partido para la historia donde la U no pudo reaccionar ante el poderío de Huancayo

¿Habrá cambio de estadio para la primera semifinal?

En los últimos días surgieron especulaciones sobre una modificación de sede después de que Sport Huancayo habilitara la primera bandeja del estadio para el encuentro contra Universitario. Sin embargo, la información que recibió el plantel apunta a que la ida de semifinales se mantendrá en el estadio IPD de Huancayo, programada para el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas.

Porozo espera que el compromiso se juegue en la ciudad y con el respaldo de los aficionados locales. “Sí, normal. Hasta ahora es acá en Huancayo. Esperemos que sea acá. Estamos motivados, que sea acá con nuestra gente, la familia de uno y que siga así”, señaló. Sport Huancayo buscará sacar ventaja en su condición de local antes de disputar la revancha en el estadio Monumental de Ate.

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