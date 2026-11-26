De 30 años, Germán Díaz ha jugado por todo el centro del campo, muy liberado, colaborando en construcciones en ataque. - Crédito: Alianza Atlético

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Sport Boys busca aprovechar el final de la Liga 1 2026 para dar inicio a una ofensiva de refuerzos. Una prioridad marcada por el entrenador Carlos Desio es potenciar el centro del campo. Así ha surgido un interés oficial por el argentino Germán Díaz.

Al conocerse que el futbolista culmina contrato con Alianza Atlético, sin una intención genuina de prolongar su estancia en Piura, la secretaría técnica de la ‘misilera’ inició con una llamada puntual a su entorno para luego, de acuerdo con el periodista Ernesto Macedo, avanzar con diálogos concretos.

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Germán Díaz se estableció en un jerarca en el centro del campo de Alianza Atlético. - Crédito: ITEA

De hecho, siempre bajo la información externada, las conversaciones están avanzadas y solo sería cuestión de tiempo para que Díaz ofrezca una respuesta positiva, la cual debería verse reflejada en una firma de contrato, salvo que no surja un inconveniente de última hora.

Para Germán Díaz llegar a Sport Boys supondría un paso muy importante en su carrera, sobre todo porque llegaría en un periodo muy especial como el Centenario, donde las metas trazadas son demasiado grandes y en ese contexto podría contribuir con su carácter competitivo al igual que su fútbol intuitivo.

El argentino, de 30 años, cumple con el perfil que el club del Callao andaba buscando en el mercado: un ‘10’ internacional con ritmo, bagaje y experiencia, pero que sobre todo conozca íntegramente el fútbol peruano, tanto jugando en el llano como en la altura.

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Díaz se caracteriza por ser un mediocentro que no cuenta con un espacio determinado. Si bien presume de ser un creador de acciones, también puede reubicarse, sin mayores inconvenientes, en la primera línea de volantes trabajando como un pivote encargado de la obstrucción, aunque sin olvidarse su función de organizador.

Germán Díaz registró un gol y cuatro asistencias en la Liga 1 2026. - Crédito: Alianza Atlético

Así las cosas, en caso Germán Díaz selle un compromiso con el Sport Boys podrá competir con varios puestos en el ecuador del campo, aunque su posible movimiento hacia la zona ofensiva estará condicionada a la presencia de Christian Cueva, quien todavía no conoce la resolución de su futuro.

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El jugador argentino tuvo su primera experiencia en el panorama nacional vistiendo la camiseta de Alianza Atlético. Disputó un total de 42 partidos entre todas las competencias (Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa de la Liga y CONMEBOL Sudamericana) registrando un gol y cuatro asistencias.

Agenda lista

Sport Boys negocia con Nicolás Marotta para reforzar su defensa en la Liga 1 2027, en su temporada centenaria. El zaguero argentino, de 29 años, termina contrato en diciembre con Recoleta FC, de Paraguay.

El interés responde al pedido de Carlos Desio, quien dirigió al defensor en Deportivo Binacional durante 2021. El entrenador, que ha renovado su compromiso por un periodo más, considera que Marotta aporta experiencia, fortaleza física y juego aéreo, cualidades que busca para reorganizar la zaga del equipo rosado.

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Antes de despertar el interés de Sport Boys, Marotta ya había dejado su huella en el campeonato peruano. Con la camiseta de Binacional disputó dos temporadas, siempre como titular, y acumuló cuatro anotaciones. (Liga 1)

El defensor ya conoce el fútbol peruano: entre 2021 y 2022 fue titular en 37 partidos de Liga 1 con Deportivo Binacional y sumó cuatro goles, demostrando que también contribuye en el ataque

La dirigencia también sondea a José Luján para completar la reestructuración defensiva del plantel para 2027.